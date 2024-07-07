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出入不再需要繞道 通霄鎮五北里新橋啟用

縣府自籌270萬元蓋新橋，今（7）日舉辦啟用典禮，方便通霄鎮五北里鄉親出入。（圖由縣府提供）

縣府自籌270萬元蓋新橋，今（7）日舉辦啟用典禮，方便通霄鎮五北里鄉親出入。（圖由縣府提供）

2024/07/07 13:00

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮五北里黃厝橋老舊、鋼筋外露，有安全疑慮，加上14鄰隘口寮道路遭排水溝區隔中斷，地方出入得繞道而行，十分不便。縣府自籌270萬元蓋新橋，今（7）日舉辦啟用典禮，縣長鍾東錦為嶄新橋梁祈福通行平安，提升鄉親用路安全。

黃厝橋老舊欄杆破損、鋼筋外露，且當地14鄰隘口寮道路遭排水溝區隔中斷，鄉親出入需繞道而行相當不便，縣府自籌270萬元辦理改善，包括黃厝橋轉角處拓寬、原有橋欄杆打除重建，並在五北里14鄰隘口寮排水處新設「乾鑫橋」長約11公尺、寬約6公尺，提供在地居民往返市區通行。

縣府今舉辦啟用典禮，鍾東錦、立委陳超明、議員陳品安、徐永煌、周玉滿、通霄鎮長張可欣及地方民意代表等人出席，共同為新橋梁焚香祝禱通行順利、平安。

鍾東錦表示，政府有責任及義務讓鄉親有完善且安全的用路環境，雖然隘口寮居住人口不多，但鄉親通行平安是最重要的事，尤其在地以年長者居多，更是要有安全的道路讓鄉親快樂出門、安全回家，未來縣府也會持續與地方公所合作，並在兩位立委的協助下，全力爭取公共建設，提升鄉親居住品質，共同打造美好幸福的生活環境。

縣府在五北里14鄰隘口寮排水處新設「乾鑫橋」長約11公尺、寬約6公尺，提供在地居民往返市區通行。（圖由縣府提供）

縣府在五北里14鄰隘口寮排水處新設「乾鑫橋」長約11公尺、寬約6公尺，提供在地居民往返市區通行。（圖由縣府提供）

縣府今舉辦啟用典禮，眾人共同為新橋梁焚香祝禱通行順利、平安。（圖由縣府提供）

縣府今舉辦啟用典禮，眾人共同為新橋梁焚香祝禱通行順利、平安。（圖由縣府提供）

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