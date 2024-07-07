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新北消暑絕佳去處 三峽大豹溪開放11處 配備救生員

新北市三峽大豹溪是知名戲水熱點，每年有萬名遊客造訪。（記者陳奕劭攝）

新北市三峽大豹溪是知名戲水熱點，每年有萬名遊客造訪。（記者陳奕劭攝）

2024/07/07 13:08

〔記者陳奕劭／新北報導〕迎接高溫暑假，戲水成國人消暑選項，新北市三峽大豹溪是北台灣水上遊憩熱點，每年約萬名遊客造訪。新北市觀光旅遊局提醒，大豹溪僅開放設有救生員的地點，提醒先確認救生員在場，方能下水遊玩。

三峽大豹溪是夏季戲水熱門據點，全長22公里，上游有滿月圓森林遊樂區、樂樂谷、蟾蜍山谷、鴛鴦谷等景點，結合山區烤肉，每年約萬名遊客造訪，目前僅限於夏季設有救生員的地點可從事水上活動。

目前大豹溪「八仙橋」、「山中傳奇」、「蜜蜂世界」、「蟾蜍山谷」、「鴛鴦谷」、「青山谷」、「東陽橋」、「東眼橋」、「樂園仙境」、「金龍橋」、「金敏橋」等11處有救生員進駐。

觀旅局提醒，民眾先確認救生員在場，方能下水遊玩，溪流受地形影響，表面看似平靜，實則湍急水深。遊玩務必遵守告示牌、救生人員的指示，事前瞭解水域狀況，才能快樂出遊，平安回家；如遇豪大雨、颱風等氣候，亦請勿前往。

觀旅局長楊宗珉呼籲，戲水前務必選擇安全、有合格救生員進駐的水域，並選擇「安全場域」、挑選「安全合格店家」和遵守「安全規定」，避免單獨前往，孩童戲水前應有家長陪同，水中自救外要留意天氣變化，才能平安返家。

大豹溪外亦有許多戲水熱點，楊宗珉提醒，民眾可至觀旅局官網「水域遊憩相關」專區，獲取相關資訊，避免掃興而歸。相關水域公告亦可至交通部觀光署官網查詢。

觀旅局提醒，民眾戲水前需確認救生員在場，方能下水遊玩。（記者陳奕劭攝）

觀旅局提醒，民眾戲水前需確認救生員在場，方能下水遊玩。（記者陳奕劭攝）

身穿白衣紅帽的救生員進駐三峽大豹溪，照顧民眾玩水安全。（記者陳奕劭攝）

身穿白衣紅帽的救生員進駐三峽大豹溪，照顧民眾玩水安全。（記者陳奕劭攝）

三峽大豹溪有11處地點有救生員進駐，圖為大豹溪水域安全示意圖（新北市觀旅局提供）

三峽大豹溪有11處地點有救生員進駐，圖為大豹溪水域安全示意圖（新北市觀旅局提供）

顧及民眾戲水安全，新北市水域安全巡查小組定期實施巡查及安全宣導。（新北市觀旅局提供）

顧及民眾戲水安全，新北市水域安全巡查小組定期實施巡查及安全宣導。（新北市觀旅局提供）

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