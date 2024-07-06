食安問題頻傳、稽查人力缺乏 北市衛局提出精進作為

台北市衛生局稽查人員離職率高、出現人力缺口。（台北市衛生局提供）

2024/07/06 15:23

〔記者楊心慧／台北報導〕近期頻傳食安事件，常有網友在社群網站爆料到餐廳或店家消費，食物內卻有蛞蝓、蟑螂、蒼蠅，甚至針頭現蹤，各界對於食安有所疑慮；台北市議員更發現衛生局稽查人員離職率高、更出現人力缺口，缺額從3月的12人暴增至6月的40人，要求補足人力；台北市衛生局回應，未來遇高風險金屬異物，要求稽查員應於3天內完成稽查縮短至1天內，目前也核定增聘33名約聘人員。

民進黨議員許家蓓調閱資料發現，衛生局負責食安業務的食品藥物管理科、衛生稽查科及檢驗科都有人力缺口，且缺額皆是衛生局正式公務人員或聘用人員，缺額更從3月12人增至6月40人，面臨案件量多壓力大導致流動率高，留不住人才的困境。

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許家蓓認為，食安的重要性不容忽視，除要求業者做好自我管理，稽查工作也是重中之重，但平均每位稽查員每年要負擔的案件量破千件，龐大的稽查案件量不僅讓基層人員疲於奔命，造成流動率高，也影響稽查的品質及量能，要求強化台北市食安稽查量能，從源頭管理、餐飲業者端到機關稽查把關這3方面共同努力。

衛生局稽查科去年稽查人員年離職率達36%，國民黨議員張斯綱指出，食藥署統計去年6都食品衛生查驗件數，台北市檢驗量能卻是倒數第3名，數量為6萬3658件，食安問題頻傳，增加基層壓力，離職率高，更顯人力不足，他建議評估委外部分稽查任務、分擔業務量。

台北市衛生局表示，北市府規定陳情案應於6天內回復，考量稽查員手邊例行稽查抽驗計畫及臨時輿情等案件同步進行，要求不含假日應於3天內處理完成，以便資料後續陳核、回覆等行政程序；衛生局提出精進作為，未來凡遇高風險金屬異物，要求稽查員應於1天內完成稽查，以降低風險，避免後續發生危害，並儘早回覆陳情民眾，讓民眾安心。

至於議員建議稽查業務交由委外，衛生局說，稽查涉及公權力執行及後續行政處分，因此不能委外作業；針對缺人力的部分，衛生局回應，市府同意增聘稽查人力，目前核定增聘33名約聘人員，今年也獲中央補助4名約聘人員經費已請北市就業服務處協助招募人力，配合每月徵才期程，希望能盡快補足人力。

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