為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

豐原區這個地方車禍事故最多 警會勘將加強測速照相取締

豐原警分局交通組邀相關單位會勘，以研議改善轄內交通問題。（民眾提供）

豐原警分局交通組邀相關單位會勘，以研議改善轄內交通問題。（民眾提供）

2024/05/30 09:33

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區豐勢路與國豐路口及豐原區中山路與中正路口，今年1至5月交通事故分別多達12件及11件，高居豐原警分局轄區10大易肇事路口前2名，警方會勘後，將加強測速照相取締違規等改善；另提報61處不合理的交通工程，建議交通機關改善。

豐原警分局表示，豐勢路與國豐路路口發生交通事故類型大多為行車未保持安全間距，下國道四號高速公路的車輛車速快，加上彼此未保持安全車距，致碰撞事故件數最多。

經與交通部公路局台中工務段、台中市交通局等會勘，決定在國豐路三段近豐勢路二段路口前50至100公尺增設減速慢行告示牌；在國豐路三段路口左轉豐勢路二段劃設轉彎引導線；在國豐路三段近豐勢路二段路口前50公尺起，於快、慢車道劃設楔行標線；路口處沿豐勢路二段至統一超商豐尚門市前劃設禁止臨停紅線；以及在國豐路三段636號前，設置機動測速照相，遏止超速行為，以改善。

另豐原區中山路與中正路口，因大部分交通事故發生在中正路汽車右轉中山路，未提早變換車道至慢車道，以致與慢車道機車發生碰撞，因此，將於慢車道增加劃設直行併右轉標線，提醒右轉汽車駕駛人提早變換至外側車道以改善。

此外，豐原警分局指出，交通事故及交通壅塞的原因，有部分是因標誌、標線及號誌等交通工程設施不當所致，該分局要求員警在第一線處理事故及執行交通疏導時，根據實務經驗，加強觀察不合理道路工程及交通問題癥結，本並提出改善建議，並供權責機關改善，今年1至5月20日止，共提報不合理工程61處，獲權責機關同意且改善計有46處，盼藉此建立政府機關共同合作改善交通模式，更有效率解決交通問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
樹木長太快！台中女國道狂飆229公里 法院竟撤銷罰單
2024/04/20 06:35

樹木長太快！台中女國道狂飆229公里 法院竟撤銷罰單
注意！台14甲線這路段半年取締超速逾800件 測照APP已列警示路段
2024/05/01 14:14

注意！台14甲線這路段半年取締超速逾800件 測照APP已列警示路段

快速連結台積電廠區 仁武澄德特區夯
彰化縣新增30測速照相桿 最晚「科技執法」可能是它
2024/05/27 23:52

彰化縣新增30測速照相桿 最晚「科技執法」可能是它
考量栗林國小學童安全 台3線136.8至137.6公里測速照相降速
2024/05/10 11:50

考量栗林國小學童安全 台3線136.8至137.6公里測速照相降速
草屯南埔將軍廟天橋傳新裝測速照相 警方：不是！
2024/05/23 21:28

草屯南埔將軍廟天橋傳新裝測速照相 警方：不是！
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播