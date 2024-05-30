豐原區這個地方車禍事故最多 警會勘將加強測速照相取締

豐原警分局交通組邀相關單位會勘，以研議改善轄內交通問題。（民眾提供）

2024/05/30 09:33

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區豐勢路與國豐路口及豐原區中山路與中正路口，今年1至5月交通事故分別多達12件及11件，高居豐原警分局轄區10大易肇事路口前2名，警方會勘後，將加強測速照相取締違規等改善；另提報61處不合理的交通工程，建議交通機關改善。

豐原警分局表示，豐勢路與國豐路路口發生交通事故類型大多為行車未保持安全間距，下國道四號高速公路的車輛車速快，加上彼此未保持安全車距，致碰撞事故件數最多。

請繼續往下閱讀...

經與交通部公路局台中工務段、台中市交通局等會勘，決定在國豐路三段近豐勢路二段路口前50至100公尺增設減速慢行告示牌；在國豐路三段路口左轉豐勢路二段劃設轉彎引導線；在國豐路三段近豐勢路二段路口前50公尺起，於快、慢車道劃設楔行標線；路口處沿豐勢路二段至統一超商豐尚門市前劃設禁止臨停紅線；以及在國豐路三段636號前，設置機動測速照相，遏止超速行為，以改善。

另豐原區中山路與中正路口，因大部分交通事故發生在中正路汽車右轉中山路，未提早變換車道至慢車道，以致與慢車道機車發生碰撞，因此，將於慢車道增加劃設直行併右轉標線，提醒右轉汽車駕駛人提早變換至外側車道以改善。

此外，豐原警分局指出，交通事故及交通壅塞的原因，有部分是因標誌、標線及號誌等交通工程設施不當所致，該分局要求員警在第一線處理事故及執行交通疏導時，根據實務經驗，加強觀察不合理道路工程及交通問題癥結，本並提出改善建議，並供權責機關改善，今年1至5月20日止，共提報不合理工程61處，獲權責機關同意且改善計有46處，盼藉此建立政府機關共同合作改善交通模式，更有效率解決交通問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法