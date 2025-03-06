美智庫約藍委談國防預算刪減後果 她爆傅崐萁下令不准受訪

立法院國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

2025/03/06 18:47

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白大幅刪凍政府總預算，引發華府關切，美國參議員蘇利文直接點名，國民黨在立法院帶頭削減國防開支，是在「玩一場危險的遊戲」。其實1月底總預算三讀後，美國就有不少智庫針對國防預算刪減提出疑慮，科技專家許美華今（6日）爆料，上週有華府智庫來台想約國民黨立委談這個議題，結果被國民黨團總召傅崐萁下封口令，讓該智庫直呼傻眼。

美國參議院軍事委員會台灣時間5日上午，召開準國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）的人事聽證會，不只柯伯吉坦言自己對對台灣國會大幅刪凍總預算，動到國防軍費一事深感不安，在美政壇堪稱重量級的蘇利文也表示，認同柯伯吉的看法，還進一步點名是國民黨這個目前在台灣國會最大的在野黨帶頭，在台海緊張局勢日漸升溫的時刻，削減國防開支無疑是釋放錯誤訊號。

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對此，許美華今天在臉書發文爆料，「河道上瘋傳美國聽證會影片，共和黨參議員直接點名「國民黨」刪國防預算是玩危險遊戲，不知道國民黨上下現在是什麼感覺？上週碰到一個直通美國務卿盧比歐（Marco Rubio）的華府智庫來台灣，其中一個重要研究題目就是，『台灣國會被藍白聯手刪預算（尤其是國防預算）的後果，會對台美關係造成什麼影響？』」

「結果，美國智庫說，要約國民黨立委談這題，都被傅崐萁下封口令，不准接受訪談，讓美國智庫很傻眼，『難道國民黨現在是傅崐萁一個人說了算？』美國政界，不分黨派，現在對台灣的目光，真的都在盯著國會藍白刪預算。」

許美華表示，「國民黨在美國有置產的，應該不止港湖李彥秀吧？得罪美國不是好事，應該不用提醒吧！整黨被傅崐萁牽去，被美國一起點名算帳，國民黨真的很讚。傅崐萁害死國民黨我不介意，害死台灣人就是死罪！亂刪國防預算的賣台立委，都是台灣的罪人，花蓮傅崐萁第一個必須滾！」

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