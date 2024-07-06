解套！彰市鐵路高架化重大進展 機檢段定案設在花壇與二水

彰化市鐵路高架化工程迎來重大進展，彰化縣政府與交通部終於達成共識，機檢段選址地點敲定花壇及二水雙基地。（圖縣府提供）

2024/07/06 14:05

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市鐵路高架化工程迎來重大進展，彰化縣政府與交通部達成共識，決定將鐵道機檢段設置在花壇與二水，不再繞至台中大肚。這項決定有望加速工程進度，解決卡關數年之久的選址問題，預計年底即可完成環評並進入國發會審議。

立委黃秀芳表示，彰化的發展不能再等20年。她在520新政府上任後的首次施政總質詢中，要求行政院長卓榮泰和花壇人的交通部長李孟諺今年必須完成綜合規畫，以利後續設計及發包。

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今年5月7日，縣議會定期會上，縣議員吳韋達對彰化鐵路高架化案提出質詢，指出此案已喊了至少11年，從站體設計、高架方式及高架路線，中央與地方多次討論終於達成共識，但因為機檢段遷移地點的問題再度卡住。中央希望依照台鐵意見就近設在花壇與二水，但縣府堅持設在台中大肚，這幾年來因雙方無法達成共識，導致進度受阻。

代理交通處長許俊宏在今年5月的議會定期會答詢中表示，交通部鐵道局考量車輛調度及高架段路線都在彰化，認為花壇與二水雙基地最為優選方案，鐵道局也已展開雙基地設計規劃，縣府請鐵道局舉辦說明會，加速整合。

黃秀芳表示，交通部長李孟諺在立法院答詢她的質詢時，彰化縣政府已在6月26日同意機檢段遷移至花壇與二水，相關爭議因此化解，全案可進入下一步流程。

鐵路高架化經費約399.5億元，中央補助296.3億元、地方負擔102.7億元。高架化工程以原線高架四軌佈設方式規劃，北起國道3號下方的大肚溪南岸，南至大埔截水溝，全長約9.5公里。

依計畫內容，現有彰化車站將改建為高架車站，新增金馬車站和中央車站兩座高架通勤車站。其中，金馬車站與台中捷運綠線G21車站共構，配合彰化市東區市地重劃規劃，機檢段則遷移至花壇，保留國定古蹟彰化扇形車庫，兼具古蹟活化動態保存、維持台鐵後勤作業進行，並促進鐵道觀光發展。

彰化鐵路高架化工程以原線高架四軌佈設方式規劃，北起國道3號下方的大肚溪南岸，南至大埔截水溝，全長約9.5公里。（圖縣府提供）

彰化市鐵路高架化，現有彰化車站將改建為高架車站，新增金馬車站和中央車站兩座高架通勤車站。（圖縣府提供）

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