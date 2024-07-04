廖老大飲料店轉行「改這個」！網虧：可能比改車厲害

網友路過「賽車教父」廖老大的飲料店發現，變成「修改衣服」的店。（擷取自路上觀察學院）

2024/07/04 23:54

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕曾爆紅的「阿娘喂！廖老大茶坊」陸續歇業，在全盛時期至少500家，不料卻連台中旗艦店也倒閉。一名網友在臉書社團分享，路過廖老大飲料店想去消費，沒想到上前查看後，才發現玻璃窗上貼著「修改衣服」的告示，讓原PO當下相當尷尬。畫面曝光，掀起不少網友熱議。

網友近日在臉書社團路上觀察學院發文，當天原PO路過廖老大飲料店，只見畫面中「阿娘喂！廖老大茶坊」的醒目招牌，上前仔細看才發現玻璃窗上貼著，「修改衣服」，原PO當下只好尷尬離開，「天氣熱看到飲料店想來一杯……欸欸不對？」。

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該文曝光，掀起不少網友討論，「現在才是真正的阿娘喂！」、「也許改衣服比改車厲害也說不定」、「賺回本了嗎？ 改衣服要賺多久才有加盟金」、「 改衣服要賺多久才有加盟金，阿娘加油喂！」、「反正拆也要錢，還不如放著就好」、「也不錯！省裝潢費用」、「警世意味濃厚！」

另外，有網友透露，其實不少加盟主還是在苦撐經營，「笑不太出來，這些人都很努力求生，努力活著，只是遇人不淑」、「人家也是為了生活啊，被割了一波」、「加盟還是要找有經驗，能長期經營的，現在那些加盟主應該都賠到脫褲」。

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