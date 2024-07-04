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臭氣熏天！阿姨餵浪浪招來老鼠大軍 住戶崩潰反彈

網友抱怨，土城一名阿姨到處餵食流浪動物，搞的路上臭氣熏天，到處都是腐敗味。（擷取自臉書《爆料公社》）

網友抱怨，土城一名阿姨到處餵食流浪動物，搞的路上臭氣熏天，到處都是腐敗味。（擷取自臉書《爆料公社》）

2024/07/04 20:32

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕愛護流浪動物的精神讓人敬佩，但是不當餵食反而使民眾困擾。有網友表示，土城一名阿姨會騎車到處餵食流浪貓狗，搞得路上臭氣熏天，到處都是腐敗味，甚至引來蟑螂、螞蟻、老鼠大軍，讓周邊住戶崩潰表示，「真的很頭痛！」

一名網友在臉書社團《爆料公社》發文表示，土城一名阿姨都會騎車到處餵食流浪動物，只見被遺棄在路邊的腐肉都已經招來整群螞蟻，搞的路上臭氣熏天，到處都是腐敗味，還引來蟑螂及老鼠大軍，就算勸導多次阿姨仍不理會，讓周邊住戶崩潰表示，「難道真的無法可管？住附近真的很頭痛！跟環保局反應也沒用」。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「本來就不該餵食啊，真的愛牠就請帶回家養」、「看是哪位善心人士，你也去他家門口發揮你的善心，愛要傳遞」、「這些人都感覺自己在做愛心，但事實是沒天良」、「跟到他家，每天在他家樓下投遞食物，讓他體會別人的痛苦」、「這些人都自以為是的認為自己在做善事做愛心，其實是變相的害流浪狗流浪貓，讓人更加討厭」、「就是這種人自家廚餘不倒掉硬要餵貓狗」。

事實上，根據《廢棄物清理法》第27條第9款規定，「餵食流浪動物或飼養禽、畜有礙附近環境衛生」，處新臺幣1200元以上6000元以下罰鍰。因此不會因為民眾單純餵食流浪貓狗進行處分，而是針對餵食後不清理環境，導致地面殘留食物，造成環境髒亂而開罰。

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