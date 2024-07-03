為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

紐西蘭「獵浪貓大賽」！1500親子殺近400隻「除害」賺獎金

紐西蘭有許多珍稀原生物種，卻因外來物種大量入侵，本土生態岌岌可危，其中又流浪貓危害最嚴重。示意圖。（資料照，法新社）

紐西蘭有許多珍稀原生物種，卻因外來物種大量入侵，本土生態岌岌可危，其中又流浪貓危害最嚴重。示意圖。（資料照，法新社）

2024/07/03 21:00

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位在太平洋的紐西蘭長年與世隔絕，有許多珍稀原生物種，卻因外來物種大量入侵，本土生態岌岌可危，入侵外來物種又流浪貓危害最嚴重。紐西蘭民間組織自主發起「狩獵浪貓」活動，雖然遭愛貓人士強烈抗議，今年參加人數仍高達1500人，其中約440人年紀不到14歲。

綜合外媒報導，紐西蘭一年一度的「狩獵流浪貓」（New Zealand feral cat killing competition）活動日前在愛貓人士激烈的抗議下落幕。今年超過1500名親子參加，總計撲殺了約400隻流浪貓，其中一名參賽者更是獨自獵殺了65隻，獲得500美元（約新台幣1.6萬元）獎金，另有參賽者獵殺到體型最大隻的流浪貓，獲得1000美元（約新台幣3.2萬元）獎金。

報導指出，這項活動最初僅狩獵野豬，後來因為紐西蘭流浪貓數量不斷增加，加上部分國民不願確實控管寵物貓，放任牠們到戶外趴趴，且這些掠食者會因為「好玩」而獵殺原生鳥類、蜥蜴、蝙蝠、昆蟲等，對當地生物多樣性和本土種造成嚴重威脅。另外，流浪貓氾濫也給不少農民帶來許多困擾，活動從2023年起把流浪貓也納入獵殺類別。

雖然這項活動每年都會遭到大量愛貓人士到現場強烈抗議，但活動主辦人貝利（Matt Bailey）直言，紐西蘭的流浪貓早就是「被魔鬼附身」的存在，就像是吸食毒品的野獸一樣，「你可以從牠們的眼睛裡看到邪惡，一旦接近，你就會被攻擊」，他說，紐西蘭政府需要制定新法律，阻止自私的飼主擅自把寵物貓棄養到野外。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
紐西蘭擬辦兒童獵貓活動 遭動物組織強烈抗議喊卡
2023/04/19 22:13

紐西蘭擬辦兒童獵貓活動 遭動物組織強烈抗議喊卡
可愛的頭號公敵！澳洲政府向野貓「宣戰」
2019/04/27 11:09

可愛的頭號公敵！澳洲政府向野貓「宣戰」

2024臺東聲音藝術節 7/19跨域演出 聲到人到
5萬多隻浣熊大軍入侵比利時 嚴重威脅歐洲本土物種
2023/09/05 13:34

5萬多隻浣熊大軍入侵比利時 嚴重威脅歐洲本土物種
巨型野貓年殺千隻獵物 澳洲要消滅200萬貓口
2017/02/21 07:28

巨型野貓年殺千隻獵物 澳洲要消滅200萬貓口

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
紐西蘭獵貓大賽動保人士上街抗議 童抱貓屍高喊「肉」
2023/06/29 12:42

紐西蘭獵貓大賽動保人士上街抗議 童抱貓屍高喊「肉」
波蘭驚傳「貓群感染H5N1禽流感」 WHO︰病毒來源未知
2023/07/18 14:57

波蘭驚傳「貓群感染H5N1禽流感」 WHO︰病毒來源未知
國際今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播