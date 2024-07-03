紐西蘭「獵浪貓大賽」！1500親子殺近400隻「除害」賺獎金

紐西蘭有許多珍稀原生物種，卻因外來物種大量入侵，本土生態岌岌可危，其中又流浪貓危害最嚴重。示意圖。（資料照，法新社）

2024/07/03 21:00

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位在太平洋的紐西蘭長年與世隔絕，有許多珍稀原生物種，卻因外來物種大量入侵，本土生態岌岌可危，入侵外來物種又流浪貓危害最嚴重。紐西蘭民間組織自主發起「狩獵浪貓」活動，雖然遭愛貓人士強烈抗議，今年參加人數仍高達1500人，其中約440人年紀不到14歲。

綜合外媒報導，紐西蘭一年一度的「狩獵流浪貓」（New Zealand feral cat killing competition）活動日前在愛貓人士激烈的抗議下落幕。今年超過1500名親子參加，總計撲殺了約400隻流浪貓，其中一名參賽者更是獨自獵殺了65隻，獲得500美元（約新台幣1.6萬元）獎金，另有參賽者獵殺到體型最大隻的流浪貓，獲得1000美元（約新台幣3.2萬元）獎金。

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報導指出，這項活動最初僅狩獵野豬，後來因為紐西蘭流浪貓數量不斷增加，加上部分國民不願確實控管寵物貓，放任牠們到戶外趴趴，且這些掠食者會因為「好玩」而獵殺原生鳥類、蜥蜴、蝙蝠、昆蟲等，對當地生物多樣性和本土種造成嚴重威脅。另外，流浪貓氾濫也給不少農民帶來許多困擾，活動從2023年起把流浪貓也納入獵殺類別。

雖然這項活動每年都會遭到大量愛貓人士到現場強烈抗議，但活動主辦人貝利（Matt Bailey）直言，紐西蘭的流浪貓早就是「被魔鬼附身」的存在，就像是吸食毒品的野獸一樣，「你可以從牠們的眼睛裡看到邪惡，一旦接近，你就會被攻擊」，他說，紐西蘭政府需要制定新法律，阻止自私的飼主擅自把寵物貓棄養到野外。

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