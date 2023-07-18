波蘭驚傳「貓群感染H5N1禽流感」 WHO︰病毒來源未知

世界衛生組織（WHO）16日宣布，波蘭為第一個通報國內「大範圍」出現多起貓隻感染H5N1禽流感案例的國家。示意圖。（資料照，法新社）

2023/07/18 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）16日宣布，波蘭為第一個通報國內「大範圍」出現多起貓隻感染H5N1禽流感案例的國家。WHO指出，波蘭衛生部在上月向WHO通報全國各地境內，發生多起貓隻異常死亡事件，據初步調查，人類被感染風險目前低，但WHO表示感染的病毒來源未知，仍會密切注意是否會有變異風險出現。

綜合外媒報導，WHO表示波蘭衛生部上月通報境內，出現多起貓隻異常死亡案件。截至 7月11日為止，波蘭衛生部安排47隻貓咪接受病毒篩檢，其中有29隻貓咪被篩檢出H5N1禽流感病毒陽性。WHO指出，染疫的貓咪中已有11隻死亡，另外14隻被安排安樂死，上一次通報死亡案例則是在6月30日。

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WHO也在聲明中表示，貓咪接觸禽流感病毒的來源尚不清楚，目前正在進行相關調查。另外，有部分貓咪出現嚴重症狀，包括呼吸困難、血性腹瀉和神經系統症狀；在某些情況下，染疫的貓咪病情會迅速惡化，甚至導致死亡。另外，WHO指出人類在與被染疫的貓咪接觸後，被牠們感染風險較低，但仍不能掉以輕心。

歐洲食品安全局（EFSA）也向有養毛孩的飼主提出警告，「建議避免讓家貓、家狗，以及一般食肉動物寵物，接觸到死亡或患病的動物」，並表示務必將自家寵物限制在室內活動，不要放養到戶外；如果要帶寵物外出，也請使用牽繩控制，避免牠們可能跑進疾病傳播的地區。

另據報導指出，近來哺乳類動物的感染案例增加令人憂心，歐洲自2021年底以來，發生有史以來最嚴重的禽流感疫情，北美和南美也經歷嚴重的疫情，導致全球數千萬家禽遭到撲殺，其中不少感染的是H5N1病毒株。

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