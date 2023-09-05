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5萬多隻浣熊大軍入侵比利時 嚴重威脅歐洲本土物種

有「垃圾熊貓」（Trash Panda）臭名的浣熊，如今正以東西夾擊的攻勢，大舉入侵比利時各地。示意圖。（資料照，路透）

有「垃圾熊貓」（Trash Panda）臭名的浣熊，如今正以東西夾擊的攻勢，大舉入侵比利時各地。示意圖。（資料照，路透）

2023/09/05 13:34

〔即時新聞／綜合報導〕原生於北美洲的雜食性動物浣熊，因能適應各地環境生活，外加人類不當棄養或放生，導致該物種入侵世界各國，甚至危害當地本土物種，而被冠上「垃圾熊貓」（Trash Panda）的臭名。如今這種惡名昭彰的生物，正以東西夾擊的攻勢，大舉入侵比利時各地。

綜合外媒報導，日前比利時政府承認，如今無論用任何撲殺手段，去試圖消滅盤據在比利時南部山丘林地超過5萬隻的浣熊族群，都為時已晚。當局表示，比利時國民可能只能學著與浣熊共存，同時還要努力控制浣熊數量，並保護脆弱的本土動物群不被吃掉或感染疾病。

泰納維爾（Tenneville）近郊巴里耶爾馬蒂厄（Barriere Mathieu）林地森林護管員博蒂（Thierry Petit）表示，這個原本來自北美洲的物種，已對歐洲本土的野生動物構成入侵威脅。另外，他們每天面對各方尋求解決浣熊問題的來電，幾乎應接不暇，「我們現在無法因應所有請求，如果有人只是通報說住家花園出現浣熊，我們無法出動。目前我們只能在浣熊族群對黑鸛或灰沙燕構成威脅之處，或是我們真正能夠保護棲地的地方，去減少浣熊數量」。

生物學家肖克特（Vinciane Schockert）則指出，「我們從2005年左右開始沿著水道發現（浣熊）蹤跡，也看到被路殺的死去浣熊，顯示浣熊族群正在增長」。瓦隆尼亞環境署長泰利爾（Celine Tellier）也坦言，「這是一種外表討喜的野獸。遺憾的是，入侵外來物種是造成全球物種多樣性退化的5大原因之一。這個物種在我們的土地上如此氾濫，我們必須學會與之共處，但同時要學會加以控管，並避免牠們更加擴散」。

報導指出，目前入侵比利時的浣熊，其中一支族群是從德國擴散而來，在1930年納粹統治德國期間，浣熊從北美引入德國，作為獵人的獵物及皮草來源。另一支浣熊族群則從法國而來，美國空軍釋放了作為吉祥物的浣熊後，這群浣熊於1960年代在美國駐艾納（Aisne）的空軍基地附近建立起新的浣熊族群。

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