紐西蘭獵貓大賽動保人士上街抗議 童抱貓屍高喊「肉」

紐西蘭野貓氾濫，有人認為已經對當地原生物種造成威脅。（美聯社）

2023/06/29 12:42

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭鄉村地區，近年來飽受野貓氾濫之苦，今年4月坎特伯雷地區（Canterbury）竟發起一場14歲以下兒童獵貓大賽。雖然遭到動保團體抗議後，活動停擺了一陣子，然而後續坎特伯雷仍然舉辦了該活動。對此，動保人士重新站上街頭譴責，但一群參與了獵貓大賽的兒童直接抱著貓屍，對這些抗議人士高喊「肉」。

根據衛報指出，紐西蘭坎特伯雷修訂規則後的獵貓大賽，禁止12歲以下的兒童加入獵貓，但是可以獵殺其他入侵性害蟲。獵貓大賽的主辦人貝利（Mat Bailey）表示，野貓氾濫造成包括奇異鳥、鴞鸚鵡、啄羊鸚鵡等原生物種的生存危機。貝利解釋，農村地區的兒童在動物被獵殺、剝皮、加工及食用的環境中長大，對於這些事習以為常，他強調這只是農村人的生活方式。

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貝利說，有聽到孩童向動保人士叫囂「肉」這個詞，但很快就制止他們了，同時補充孩子反抗是因為抗議人士不斷稱他們是「殺人犯」，還問他們如果被剝皮了會有什麼感受。對此基督城動物保護組織發言人傑克森（Sarah Jackson）回應道，獵貓大賽主辦方正在美化這個活動，孩童們被洗腦成認為殺死動物很有趣，也澄清組織內的人沒有指稱孩子們是兇手。

據活動的臉書頁面顯示，這場比賽約有1500人參加，其中400名為孩童，期間喪生的動物數量高達數百隻，其中包括243隻野貓。貝利透露，這場活動為當地的食物銀行增加了數百公斤野鹿肉以及牛排。

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