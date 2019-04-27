可愛的頭號公敵！澳洲政府向野貓「宣戰」

2019-04-27 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕可愛又療癒人心的的貓咪是許多人喜愛的小動物，但在澳洲野外卻已經過於氾濫，迫使當地政府不得不向這些貓咪「宣戰」。政府表示，希望能在2020年前撲殺200萬隻野貓，以避免弱勢物種滅絕。

根據《CNN》報導，在野外的貓會為了生存而變得不再溫馴，反而成為許多野生動物的殺手。一名澳洲政府官員引用研究指出，全澳洲的野貓每天會殺死大約100萬隻鳥和170萬隻爬行動物，政府因而認定，野貓是造成澳洲國內20種哺乳動物滅絕的元凶之一。

研究顯示，澳洲第1隻貓大約是在17世紀時，隨著歐洲移民進入。而後其數量迅速膨脹，至今，澳洲約有99.8%的土地上都看得到野貓，幾乎可以說是被「全面佔領」。

經澳洲政府初步估計，目前在野外約有200到600萬隻野貓。為了解決這種生態失衡的現象，位於澳洲東北部的昆士蘭州甚至祭出「懸賞」，每殺1隻野貓就能拿到7美元（約新台幣218元），讓當地的動保團體批評實在過於殘忍。

事實上，澳洲被視為1個巨大的「島國」，與世隔絕的地理環境，讓其國內有80%的哺乳動物和45%的鳥類是澳洲獨有。因此，為了保護更為珍貴、稀少的其他野生動物，澳洲政府才不得不痛下這樣的「毒手」。

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