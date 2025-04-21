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    出事了！「眾量級」母公司涉逃漏稅被搜 家寧母女移送北檢複訊

    檢調今天搜索群海公司並約談家寧母女，今晚家寧被移送地檢署複訊。（翻攝自臉書）

    檢調今天搜索群海公司並約談家寧母女，今晚家寧被移送地檢署複訊。（翻攝自臉書）

    2025/04/21 19:54

    上稿時間：19:09
    更新時間：19:54

    〔記者吳昇儒／新北報導〕知名百萬級YouTuber「眾量級」情侶檔Andy老師（王崇睿）、家寧（張家寧）兩人分手後，爆出頻道經營權糾紛，Andy獲網友與網紅圈大力支持。網友認為，隸屬於群海娛樂公司的「眾量級CROWD」頻道，可能涉嫌逃漏稅，已向國稅局檢舉並向新北地檢署告發。新北地檢署今指揮調查局北機站調查官搜索群海公司，並約談張家寧母女，晚間移送地檢署複訊。

    日前Andy老師發片控訴自己辛苦經營頻道，10年來累積227萬人的訂閱率，與家寧分手後，頻道被母女二人「整碗捧走」，多年來自己只有領55000月薪，反觀家寧一家卻是吃香喝辣。事後更發現，母女二人於2018年成立群海娛樂公司，自己卻只有分到25%股份。

    網友認為，群海娛樂公司經營「眾量級CROWD」頻道有逃漏稅之虞，分別向國稅局及地檢署檢舉。

    新北地檢署今日指揮北機站調查官兵分五路，前往群海娛樂辦公室及相關被告、證人住所搜索，並約談該公司董事長及監察人即張家寧母女2人及公司員工共9人，其中張家寧晚間已被移送新北地檢署複訊。

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