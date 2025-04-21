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    首頁　>　社會

    新北蘆洲連環撞 女無照駕賓士撞毀15機車

    廖女駕駛賓士車行經蘆洲區中正路，突失控連撞路邊15台機車。（記者吳仁捷翻攝）

    廖女駕駛賓士車行經蘆洲區中正路，突失控連撞路邊15台機車。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/04/21 22:59

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲今晚一輛賓士連撞路邊15輛機車，造成肇事的賓士車車頭撞凹，遭波及的15輛機車遭撞得東倒西歪，宛如遭保齡球擊倒，警方對廖姓女駕駛酒測，雖無酒精反應，但她無照駕駛，警方對肇事女子祭出最高2萬4000元罰單，追究是否因使用手機分心等原因釀禍，釐清肇事責任。

    蘆洲警分局今晚近7時獲報，蘆洲區中正路段傳出連環車禍，警員到場發現一輛賓士車車頭凹陷，整排機車遭撞倒，釐清26歲廖姓女子駕車擦撞肇事，警方要求女子熄火下車，並交通管制，避免再釀二次事故。

    警方對肇事廖女酒測，沒有酒精反應，初判為廖女駕駛賓士車沿蘆洲區中正路往三民路方向行駛，行經案發處，操作不慎，失控擦撞路邊整排車輛，共15台機車遭波及受損。

    警方查出肇事的廖女為無照駕駛，依道路交通管理處罰條例第21條第一項第1款處，最高處以24000元以下罰鍰；至於詳細肇事原因，仍待調閱監視器釐清，後續通知遭車禍事故波及機車車主製作車禍相關資料。

    據了解，肇事廖女除吃上罰單，駕駛賓士車車頭撞凹，除負擔修車費，也需面對15名車主求償，這一撞讓荷包大失血。

    廖女駕駛賓士車行經蘆洲區中正路，突失控連撞路邊15台機車。（記者吳仁捷翻攝）

    廖女駕駛賓士車行經蘆洲區中正路，突失控連撞路邊15台機車。（記者吳仁捷翻攝）

    廖女駕駛賓士車行經蘆洲區中正路，突失控連撞路邊15台機車。（記者吳仁捷翻攝）

    廖女駕駛賓士車行經蘆洲區中正路，突失控連撞路邊15台機車。（記者吳仁捷翻攝）

    廖女駕駛賓士車行經蘆洲區中正路，突失控連撞路邊15台機車。（記者吳仁捷翻攝）

    廖女駕駛賓士車行經蘆洲區中正路，突失控連撞路邊15台機車。（記者吳仁捷翻攝）

    廖女駕駛賓士車行經蘆洲區中正路，突失控連撞路邊15台機車。（記者吳仁捷翻攝）

    廖女駕駛賓士車行經蘆洲區中正路，突失控連撞路邊15台機車。（記者吳仁捷翻攝）

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