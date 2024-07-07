新北YouBike募集通勤綠廊VIP 中獎可享前1小時免費騎3個月

新月橋下的新海人工溼地。（記者董冠怡攝）

2024/07/07 15:49

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市YouBike場站截至6月底，2.0共1320處、1.0共132站。市府與微笑單車公司合辦「通勤綠廊VIP大募集」，即起至9月30日，完成加保公共自行車傷害險，並於33處指定場站租借1.0或2.0車輛，就能參加抽獎，500名中獎者拿到「VIP紀念卡」後，優惠期間內前往市內任一場站租借2.0及2.0E，每次可享前60分鐘免費。

根據微笑單車網站顯示，募集活動時間為即起至9月30日晚間11點59分止，須在「新北市自行車通勤綠廊」場站租借1.0或2.0車輛，歸還則不限制場站；每次騎乘須完成借、還車流程（同站借還5分鐘（含）以上，或是跨站借還不限時間）且扣款成功，才會納入計算。

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1.0及2.0騎乘紀錄以卡號為單位分開計算，不同卡號間無法相互累積次數，每一卡（號）僅限1個得獎名額。1.0騎1次可獲1次抽獎機會，2.0騎2次可獲1次抽獎機會，依此類推；最後抽出500名幸運兒，發送「新北市通勤綠廊VIP紀念卡」1張，從12月1日起至明年2月28日期間，持卡於全市任一場站租借2.0及2.0E，即享每次騎乘前60分鐘免費。

通勤綠廊場站合計33處，例如捷運三重站（1號出口）、新月橋站、山佳火車站、永福橋站、碧潭西岸站、十三行博物館站等，其中新北市12區共30處，包括板橋7處、三重及永和各5處；八里、樹林、中和及新店各2處；蘆洲、五股、新莊、土城及鶯歌各1處，其餘3處位於台北市中正、大安區與桃園市大溪區。

所有站點可上市府交通局官網查詢。若想了解車輛租借情形，可至微笑單車網站「站點地圖」，輸入關鍵字或站點完整名稱查詢。

新北市交通局綜合規劃科長吳政諺提醒，新北目前尚無2.0E車輛，故其不符參加抽獎資格條件。

此外，市內現行租借YouBike前30分鐘10元（民眾自付5元），市民希望比照台北市開放騎乘前半小時免費。吳政諺回應，新北YouBike系統定位於大眾運輸最後一哩路工具，前30分鐘市府補貼5元，轉乘捷運、公車再補貼5元，另使用1200定期票也有前30分鐘免費，相當於大眾運輸使用者已享有前30分鐘免費。

他提到，今年10月完成1.0汰換作業後，將視2.0使用、調度、車輛需求及台北、桃園實施情形，再來檢討前30分鐘免費的可行性。

YouBike示意圖。（記者董冠怡攝）

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