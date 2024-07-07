雄中儀隊扛三太子徒步環台Day7 忍腳傷、疲勞喊話「堅持到底」

雄中儀隊學生挑戰扛三太子步行環台28天，今第7天行程一早從高雄市楠梓區代天府出發。（記者許麗娟攝）

2024/07/07 15:37

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄中學儀隊學生參加九天盃太子極限環台賽，7人組隊分工合作需扛5公斤重的「三太子神偶」完成28天徒步環島一圈的挑戰，今（7日）萬入第7天，選手們一早從楠梓區代天府出發，學生帶著腳傷和疲累感，但仍堅持走完不言放棄！

九天盃太子極限環台賽自7月1日於台中大雅鳴槍開跑後，選手們頂著酷熱天氣一路南下以逆時針方式步行環台，今早第7天行程從高雄市楠梓區代天府出發要走33公里路到屏東市廣興宮，不僅雄中7名儀隊學生持續堅持行程，也有不少雄中師生和家長加入1日挑戰行程，校長莊福泰也在出發前鼓勵選手們「相信走完一圈會脫胎換骨的感覺！」另雄中81級學長及代天府都致贈加菜金打氣！

請繼續往下閱讀...

儀隊隊長洪振傑說，在比賽開始後，認知到只有一腔熱血是不足以走完台灣一圈的，記得第1天走很不習慣，腳底板長水泡、大小腿都很痛，到第7天已慢慢適應傷痛；孫足承、孫秉浩是預計走完28天的父子檔，爸爸孫足承說，雖然很辛苦，但一路上都有很多人幫助，兒子孫秉浩則說，每天早上出發前都覺得自己可以走完，但開始走時又會問自己為何會來走，但一天結束下來後，又覺得自己明天一定可以走完，兩人也會以擊拳方式互相加油打氣！

昨晚隊伍夜宿高雄，楠梓國中校長高宏上特別提供活動中心供選手們過夜，這也是這次環台賽第一次入宿可以吹冷氣，讓學生們忍不住大喊舒服。

帶隊教官孫一弘表示，藉由群體合作的競賽活動，讓儀隊學生脫離原有舒適圈、生活便利性、相互包容異見，並從冒險過程中獲得成功經驗增進自我信心，尤其學習到團隊紀律、相互合作達到目標。

這趟扛三太子徒步環島的挑戰，儀隊學生不僅是挑戰自我，也希望能藉由活動的參與，沿路為較社福機構勸募經費，為公益盡一分心力。

出發前，學生疊掌一同疊掌呼口號打氣！（記者許麗娟攝）

儀隊隊長洪振傑秀出長水泡包紮後的腳。（記者許麗娟攝）

選手們扛著5公斤重的三太子神偶，在鳴嗆後起跑，邁入第7天的徒步行程。（記者許麗娟攝）

九天盃太子極限環台賽第7天賽程從高雄市楠梓區代天府出發。（記者許麗娟攝）

孫足承（右）、孫秉浩是預計走完28天的父子檔。（記者許麗娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法