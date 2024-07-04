非法代收垃圾濫倒 台中2年查獲5件

這些未領有公民營廢棄物清除處理許可的不肖業者，在台中市四處刊登清運廣告。（環保局提供）

2024/07/04 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中近期出現「非法代收垃圾服務」的新型環保犯罪型態，業者無合法廢棄物清除執照，卻主打低價到府清運垃圾服務，再把垃圾濫丟到山區、河川地等偏僻處，或任意焚燒或掩埋，環保局與檢方合作執行掃蕩專案，兩年查獲五件送法辦。

環保局指出，這些未領有公民營廢棄物清除處理許可的不肖業者，在台中市四處刊登清運廣告，招攬代收垃圾生意，主打低價到府清運垃圾，卻把收取的廢棄物，用上述方式處理掉，造成環境嚴重污染。

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環保局表示，部分店家、套房出租房東，以及工廠或商場業者，貪圖方便、節省開銷，便將廢棄物交由來路不明的業者清運，但依《廢棄物清理法》規定，委託者應與受託者都應對廢棄物負連帶清理與環境改善責任。

環保局強調，廢棄物若不是委託合格清除處理機構清理，涉嫌違反廢棄物清理法規定，委託清除的是一般家戶垃圾，將開罰一二○○到六○○○元，如果是事業廢棄物，則處六○○○元到三○○萬元罰鍰。

環保局強調，沒有執照的業者，無法保障廢棄物合法處理，隨意棄置造成環境污染，違反廢棄物清理法，可處六萬到三十萬元罰鍰，並命其停止營業，也涉行政刑責，依法可處一至三年有期徒刑，得併科最高一五○○萬元罰金。

非法代收垃圾主打低價到府清運。（環保局提供）

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