70年代街頭小霸王名流150 組團壯遊澎湖重現昔日榮景

曾是台灣街頭小霸王的名流150，在跨海大橋出現。（記者劉禹慶攝）

2024/07/07 15:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕70年代馳騁台灣大街小巷，曾是街頭小霸王主流的名流150，雖然不敵科技發展，淡出台灣機車市場，但仍有一群死忠的粉絲團支持，並組成愛好者俱樂部，由20位愛好者，騎乘車齡超過35年以上的名流150，由台灣各地前往高雄港，搭乘澎湖輪夜航抵澎，展開為期3天的澎湖壯遊之旅。

名流150是台灣第一台4行程速克達，以大燈青蛙眼造型風靡全台，為腳踏後煞車的老爺名流150CC，是台灣公認的傳奇機車，車友分由台北、桃園、台中、屏東騎到高雄港集合，搭乘澎湖輪夜航，抵達馬公港，在澎湖騎遊3天，重現當年街頭小霸王的風光，穿梭在澎湖本島各觀光景點。

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台灣光陽工業在1987年所生產的第一台液冷式速克達機車，就是名流150，該車具有多項獨特與創新功能，在台灣、甚至全世界的速克達歷史上皆屬首創。由於名流150是第一次由台灣本土機車廠商生產的包含多項汽車科技的豪華先進機種，該車的誕生也代表了台灣機車發展歷史上一個重要的里程碑。

名流150除了是一台早已停產的速克達之外，也代表了一部份當時（民國70年代/1980年代）台灣社會青少年流行文化的重要元素，至今仍是5、60年代出生民眾青春的回憶，因此愛好者眾多，更是機車迷爭相蒐藏的車種。

名流150是五六年級生青春回憶，引領台灣機車發展史。（記者劉禹慶攝）

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