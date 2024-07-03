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老舊公寓加裝電梯正夯 新北最高補助340萬元

新北市許多老舊公寓沒有電梯，長輩出入不便。圖為樹林案增設電梯前。（記者賴筱桐攝）

新北市許多老舊公寓沒有電梯，長輩出入不便。圖為樹林案增設電梯前。（記者賴筱桐攝）

2024/07/03 12:43

〔記者賴筱桐／新北報導〕隨著高齡化社會來臨，許多老舊公寓沒有電梯，長者出入不便。新北市政府提供公寓增設電梯經費補助，每案最高補助340萬元，今年至目前為止，已有3案電梯完工、2案施工中，協助高齡長輩邁向「無礙」新生活。

今年完工3件電梯補助案分別位於樹林區、板橋區及新莊區，申請人大多因年齡漸長，回家爬樓梯相當困難，得知市府提供增設電梯補助，便積極整合鄰居申請，返家之路變得更輕鬆。

板橋案的張先生居住現址40多年，因為有鄰居向市府申請整建維護輔導諮詢，市府派駐專業輔導團隊至現場勘查說明，張先生自覺年齡漸長，也有搭乘電梯的需求，加上市府提供補助，可減輕負擔，因此2023年初積極整合鄰居意見，完成申請增設電梯的建築執照、申請補助及施工程序，順利完工後取得320萬元補助資格。

新北市政府都市更新處林炳勲處長表示，市府推動老舊建築物整建維護，提供增設電梯、立面修繕及耐震補強經費補助，並提供「增設電梯快速補助」，只要取得增設電梯相關建築許可，且獲得100%建物所有權人同意或經區分所有權人會議決議，即可向市府申請增設電梯補助，每案獎補助金最高340萬元。

另外，市府提供整建維護輔導團隊免費諮詢與召開法令說明會服務，如有需求可洽新北市都市更新處詢問，電話：（02）29506206。

新北市政府提供老舊公寓增設電梯補助，今年以來已有3案完工，圖為樹林案完工後。（記者賴筱桐攝）

新北市政府提供老舊公寓增設電梯補助，今年以來已有3案完工，圖為樹林案完工後。（記者賴筱桐攝）

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