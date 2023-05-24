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    「im.B詐騙案」有檢調涉入？ 黃謀信：高檢署、調查局行政調查中

    國民黨立委王鴻薇質詢法務部次長黃謀信。（記者謝君臨翻攝）

    國民黨立委王鴻薇質詢法務部次長黃謀信。（記者謝君臨翻攝）

    2023/05/24 12:01

    〔記者謝君臨／台北報導〕「不動產借貸媒合平台im.B」涉嫌吸金詐騙25億元，逾千人受害，外界關注該案偵辦進度，並質疑其中是否有檢調人員涉入。對此，法務部常務次長黃謀信今（24）日表示，該案刑事部分由台北地檢署偵查中，至於外界有些傳聞，是否有檢察官介入，這會由高等檢察署依職權行政調查。

    立法院司法及法制委員會今審查「少年事件處理法部分條文修正草案」等案，黃謀信等人列席，並於會前接受媒體聯訪。媒體詢問，時代力量前立委黃國昌稱有檢調人員涉入im.B詐騙。黃謀信說，關於這個個案，刑事部分由北檢偵查中，至於外界有些傳聞是否有檢察官介入，高檢署會依照職權行政調查。

    媒體追問，是否不排除有檢調人員涉入。黃謀信說，這個還不知道，這只是外界的傳聞，到底有或沒有，要經過行政調查。至於行政調查時間要多久，黃謀信指出，沒有固定的時間表，因為這涉及到高檢署了解程度等。

    國民黨立委王鴻薇質詢時，播放一段影片，片中為im.B舉行投資人說明會，其講師提到調查局人員有投資1300萬元，「是否有檢調人員涉案，或成為被害者？」黃謀信說，這分為刑事責任與行政責任，刑事案件部分由北檢偵查中，至於是否有調查員涉入，調查局督察室已經在做行政調查，而是否有檢察官介入，高檢署也會去了解。

    王鴻薇追問，若有檢調人員與im.B成員去高檔餐廳等，罪證確鑿的話，會做什麼處分；黃謀信說，目前都還在調查，結果如何還言之過早；從制度面來說，若檢察官違反行政倫理規範，可能會接受個案評鑑，會送懲戒法院等。黃也說，針對外界疑問，北檢已發布3次新聞稿說明得很清楚，絕對會按照事證偵辦，大家要相信北檢檢察官，把案子查個水落石出。

    民進黨立委鄭運鵬質詢時則強調，有證據就要查，但不能因為哪個政黨、哪個人講誰，就只查另一個政黨，一切要秉公處理、勿枉勿縱；黃謀信說，這是檢察官的天職，按照證據與事實來適用法律。

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