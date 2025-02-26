協和電廠四接環評爭議近7年 今通過環評大會審查

協和電廠四接案今（26）日在正反雙方衝突中通過環境部環評大會審查。（記者羅沛德攝）

2025/02/26 16:50

〔記者陳嘉怡／台北報導〕爭議近7年的協和電廠四接案，今（26）日通過環境部環評大會審查。閉門會議時，環委要求，加強開發區域的海域棲地營造，提高海域生態生產力，並請珊瑚專家進行珊瑚鑑定；另針對環團所提土壤污染疑慮，也要求台電應將土壤及地下水自主調查報告納入環評報告書定稿附錄。

基隆協和電廠是全台唯一燃燒重油的發電廠，台電提出「協和發電廠更新改建計畫」，規劃拆除既有4部燃油機組，改建2部總裝置容量260萬瓩以下的燃氣機組，並填海造地約14.5公頃設置LNG儲槽及卸收碼頭等，做為第4座天然氣接收站，穩定北東電網供電。但在海洋生態、港埠營運、操船安全等議題上，正反雙方多有爭執。

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今天環評大會上，因反對民眾佔領主席台並持續高喊散會口號，導致環評會議在混亂中繼續進行。環評會議主席葉俊宏宣布進入內部會議，但旁聽民眾仍不願離場，為利環評內部審議繼續進行，宣布將換會議室繼續進行閉門會議。

閉門會議時，環委要求，針對民眾於此次環評大會上提供的協和電廠土壤污染調查報告，台電應將2019年迄今的土壤及地下水自主調查報告納入環評報告書定稿附錄，增加土壤及地下水的監測地點、項目及頻率，後續也應積極依土壤及地下水污染整治法辦理。

生態部分，環委表示，四接填海造地的範圍目前為沙地生態系，若要透過生態工法改變成生物多樣性較高的硬底質生態系，開發區域的海域棲地營造，應使用高孔隙度硬底質覆蓋，且不能減少填海造地區域原本硬底質的面積，以提高海域生態生產力。

環委也提到，針對前次會議正反方推薦的珊瑚專家，皆指出珊瑚調查資料有誤，他認為這是因為珊瑚鑑定非常難、分類與時俱進，全台能夠做珊瑚鑑定的專家屈指可數，建議台電請珊瑚專家進行珊瑚鑑定、確認到珊瑚「屬」別的分類正確性，避免調查報告再次發生大西洋的珊瑚出現在太平洋的謬誤。

環評會議主席現場詢問在場17位環評委員意見，決議採共識決的方式決定四接環評大會結論，未有環委認為此案不應開發，或需要退回專案小組再審，同意全案通過環評審查。

基隆協和發電廠。（資料照）

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