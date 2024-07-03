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出國購物注意！化妝品、藥品、食品「限量」一次看 違者恐挨罰百萬

民眾出國時喜愛購買藥妝品、醫療器材和食品等，除有相關限量規定，若有供應、販賣、公開陳列、提供消費者試用或轉供他用行為，恐挨罰百萬元。（記者邱芷柔攝）

民眾出國時喜愛購買藥妝品、醫療器材和食品等，除有相關限量規定，若有供應、販賣、公開陳列、提供消費者試用或轉供他用行為，恐挨罰百萬元。（記者邱芷柔攝）

2024/07/03 12:48

〔記者邱芷柔／台北報導〕暑假旅遊旺季來臨，藥妝品、醫療器材和食品等都是民眾出國時喜愛購買的伴手禮，今年7月起我國不再對化妝品進行分類管理，民眾可攜帶防曬劑、染髮劑、燙髮劑、止汗制臭劑等化妝品入境，數量不限，不過食品藥物管理署提醒，購買回來的化妝品僅能自用，不得供應、販賣、公開陳列、提供消費者試用或轉供他用，違者最重可罰100萬元。

食藥署醫療器材及化粧品組簡任技正吳亭瑤表示，化粧品不分類管理後，同步廢止「輸入特定用途化粧品供個人自用免申請查驗登記之限量」規定，過去每種特定用途化粧品最多只能攜帶12件（單位：盒、罐、包、袋等），合計不超過36件，7月起將不再限制數量，然而民眾仍需留意海關的「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」等規定；若購買玻璃安瓿（AMPOULE）為容器的化粧品，則需向食藥署申請後才能輸入。

返國入境旅客攜帶藥品方面，食藥署藥品組副組長吳明美指出，非處方藥每種最多12件，合計不超過36件；若攜帶處方藥，未帶處方箋或證明文件者，藥量以2個月用量為限，有帶處方箋則可帶6個月用量。攜帶管制藥品則必須帶處方箋，藥量以6個月為限，且藥品須隨身攜帶，不可郵寄或快遞。

醫療器材方面，民眾攜帶符合以下數量限制的項目，無須向食藥署申請專案核准即可通關，OK繃不超過60片、液體OK繃不超過4條、醫用棉棒不超過200支、衛生套不超過60個、衛生棉條不超過120個、日拋隱形眼鏡單一度數60片、矯正鏡片不超過1副、醫用口罩不超過250個；上述醫療器材同樣僅能自用，不得販售、轉讓或轉供他用，違者依法可處3萬元以上、100萬元以下罰鍰。

食品部分，攜帶錠狀、膠囊狀食品，每種至多12件，合計不超過36件，價值需在1000美元（約3.2萬元台幣）以下、總重量在6公斤以內，可免向食藥署申請輸入查驗，同樣不得販售予他人，違者最重可處300萬元罰鍰。

根據食藥署統計，2021年至今，食品違規共開罰890件，其中678件裁處，共罰1890萬元，單次最高罰20萬元；藥品去年有1478件違規，其中無照藥商占953件最多。提醒民眾出國旅遊購物避免觸法。

民眾國外旅行時購買的化粧品只能個人自用。（圖由食藥署提供）

民眾國外旅行時購買的化粧品只能個人自用。（圖由食藥署提供）

8項醫療器材攜帶符合數量限制，無須向食藥署申請專案核准即可通關。（圖由食藥署提供）

8項醫療器材攜帶符合數量限制，無須向食藥署申請專案核准即可通關。（圖由食藥署提供）

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