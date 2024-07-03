麥玉珍自爆偷帶台灣紅龍果回越南種植 挨批違法又失言

立委麥玉珍（右2）表示，曾偷帶台灣紅龍果回越南種植，農業部長 陳駿季則呼籲民眾不要輕易把台灣的種苗輸到其他國家。（記者歐素美攝）

2024/07/03 14:18

〔記者歐素美／台中報導〕民眾黨籍立委麥玉珍今天出席紅龍果外銷日本記者會時表示，她家在越南耕種10餘公頃土地，種植水果等作物，越南也有白色紅龍果，但她來台灣才吃到好吃的紅肉紅龍果，還曾切成好幾段包在行李中帶回越南，這段致詞引來台下與會者一片譁然，質疑她違法又失言；農業部長陳駿季對此呼籲民眾不要輕易把台灣種苗輸到其他國家，以確保台灣水果優勢。

農業部今天在台中市豐原區保證責任台灣省青果運銷合作社台中分社舉行「Home Run Go紅肉紅龍果邁向日本」外銷日本首運記者會，國民黨籍立法院副院長江啟臣、國民黨籍立委楊瓊瓔、民眾黨立委麥玉珍等人皆出席。

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麥玉珍致詞表示，她家在越南種了10甲地的咖啡、水果，在越南的紅龍果只有白色，來台後她吃到紅色的紅龍果，那時候很開心，於是偷偷切了好幾段，包在行李中帶回越南種。麥玉珍此言一出，引來台下與會者一片譁然，質疑她違法又失言。

麥玉珍可能意識到說錯話，立即笑說，但是種不起來，因為品種不同，台灣的農業技術很棒，四季都可吃到紅龍果，呼籲新住民有好吃的水果、農產，要推廣到其他國家去，而不是偷偷帶回去給家人而已。麥玉珍指出，台灣的水果、蔬菜非常好吃，她每次在外交活動上也會推廣，希望新住民變成大家的橋樑，把好的東西推廣到全世界。

農業部長陳駿季隨後接受媒體訪問時表示，麥玉珍所提到可能是玩笑話或者是確有此事，現在無法確認，但呼籲國人，品種是農民辛苦的育成，為確保台灣的優勢，不要輕易把台灣的種苗輸到其他國家。

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