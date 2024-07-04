中山大學攜手遠哲科學教育基金會 推師生共學工作坊

中山大學攜手遠哲科學教育基金會推師生共學工作坊，透過文學寫作、科普漫畫，或影片創作轉譯科學知識。（中山大學提供）

2024/07/04 21:42

〔記者黃良傑／高雄報導〕國立中山大學今天與遠哲科學教育基金會攜手，舉辦遠哲科學文創增能培訓師生共學工作坊，結合科學與人文領域專業知識技能，並以氣候變遷、臭氧層消耗、大氣氣膠負載、化學汙染、海洋酸化、生地化循環、淡水使用、土地系統變化及生物圈健全性等九大重要科學議題為主軸，希望青年學子對科學與人文有更多關注，並透過文學寫作、科普漫畫，或影片創作轉譯科學知識。

國立中山大學氣膠科學研究中心、遠哲科學教育基金會高雄辦公室主任王家蓁表示，科學發展不能沒有人文素養底蘊，人文藝術教育能幫助年輕學子打開知識大門，擁有參與和反思的機會，第五屆首次特別結合科學與人文領域共同探究環境永續議題，幫助大學生覺察現今地球生態面臨的挑戰與困境。

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中山大學文學院院長賴錫三強調，「人類世」的高速發展，幾乎造成「環境」荒蕪、「倫理」斷裂、「物類」滅絕及「共生」艱難等「人類世災難景觀」。這些時代難題，已超出一技一藝的專業科系所能獨立處理，需結合不同領域的專業技能共同面對。

其中很重要的一環，即科學與人文領域打破疆界共同合作，呼應當代生態的迫切需求，中山大學中國文學系副教授、國際漢學平台主持人莫加南，更說明文學藝術與人文素養的培育，對於促成學生在人與環境一體共生的覺知與共感，扮演舉足輕重的角色。

遠哲科學教育基金會董事、教育部大學社會責任計畫協同主持人、臺大化學系名譽教授陳竹亭，著有「丈量人類世」一書，他以「永續時代如何學習」為題，提醒大家在慶賀AI時代來臨的同時，也應對當前地球面臨的自然生態環境問題與其涉及的複雜性，保持有意識的覺察與認識，參與社會實踐，共同改善問題。

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