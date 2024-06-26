不一樣的畢業小旅行！校長當司機 帶3位國小生展開大學參訪之旅

彰化縣和東國小應屆畢業生陳奕仲、陳柏霖、蔡昶泫自行規劃的畢業小旅行，來到玉井看到好多的芒果。（和東國小提供）

2024/06/26 16:54

〔記者劉曉欣／彰化報導〕〕不一樣的畢業小旅行！彰化縣和美鎮和東國小應屆畢業生陳奕仲、陳柏霖、蔡昶泫，自行規劃3天2夜的南部小旅行，從景點、路線到住宿全都自己搞定，還安排參觀成功大學與中山大學，以及最想去的壽山動物園，還把旅行過程拍攝影片，成為最難忘的畢業禮物。

和東國小校長柯伯儒表示，這3位小朋友都非常熱心，一直都是校長室最好的幫手，每當有活動都還會當志工。因為曾經去台北參加活動，也順道安排參觀台灣大學，小朋友都很興奮，直呼「大學真的好大」，還反問說「其它大學也這樣嗎？」，當場他就表示「有空可以去其它大學走走」。

請繼續往下閱讀...

柯伯儒指出，這3位小朋友因為是應屆畢業生，馬上就展開規劃，除了安排參觀成大與中山校園，小朋友特別安排要到壽山動物園與六合夜市，同時要把旅行拍成影片紀錄下來。他也特別請假，開車依照小朋友規劃的路線展開小旅行。

柯伯儒表示，小朋友在旅行中，看到許多書本以外的風景，看到成大榕園的大榕數，也在壽山動物園聽到廣播要遊客吃東西，要記得提防台灣彌猴；在台南玉井吃芒果冰，聽到芒果阿嬤說一大早4、5點就要起床採芒果，在旅行中的所見所聞，因為是小朋友自己規劃的行程，都將成為一輩子最難忘的回憶，尤其是在參訪大學校園後，3位小朋友也在心中許願，希望能夠進入自己的第一志願學校就讀。

彰化縣和東國小應屆畢業生陳奕仲、陳柏霖、蔡昶泫自己規劃的畢業小旅行，參訪成功大學與榕園合照。（和東國小提供）

彰化縣和東國小應屆畢業生陳奕仲、陳柏霖、蔡昶泫的畢業小旅行，參觀中山大學。（和東國小提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法