中山大學盼逕讀博士名額全校流用 成大、中央都支持

成大教務長沈聖智談學生逕修讀博士學位辦法。（記者楊綿傑攝）

2024/06/21 15:34

〔記者楊綿傑／高雄報導〕積極培育博士生！大學推動「學生逕修讀博士學位」制度，但各系所名額流用有所限制。中山大學今於大學校院教務、校務經營主管會議中提案，盼開放全校逕讀博士班名額可在各系所流用，以增加博士養成管道的彈性，也鼓勵學生參與。

學士逕修讀博士即學士班學生可以跳過碩士班直攻博士班，整個就學時間可以省下2年，希望留下優秀且有意願繼續往上讀的學生。而碩士逕修讀博士則是碩班一年級念完，學生覺得有意願往上攻讀，可以直接銜接博班一年級。

請繼續往下閱讀...

中山大學提案指出，鑒於產業變化急遽，為因應實際人才需求及提升國際競爭力，提供大學培養博士級人才管道更具彈性，以激勵更多學生加入修讀博士學位，在招生總量內，盼放寬「學生逕修讀博士學位辦法」，使名額可以全校流用。

成大教務長沈聖智提及，現在想讀博士班學生變少，如最近數據科學成新趨勢，所以統計博班報名突然爆量，名額不足，但其他系所卻有剩名額，於是產生遺珠。學生依照現行學生逕修讀博士學位制度，後續若學生逕讀博士班1、2年發現太辛苦，或有別的機會，想放棄繼續就讀，可以往下回到碩士班階段，最後仍能以碩士學位畢業。

此外，沈聖智認為，目前學生逕修讀博士學位制度是報名完後，名額可以流用1次，但調整完再公告之後，就不能再更動，若是報考學生未參與考試，或考上了但未報到，名額就浪費掉了，因此希望能夠讓學校在考試完後還可以有流用的機會，讓學校更有彈性空間。

中央大學教務長王文俊也提案也表示支持，他提到，如中央大學物理系，老師非常會栽培學生，學生很願意逕讀，但是名額有限；而如中央大學電機系，需要很多博士生，但是因為外在因素影響，學生就讀意願較低，形成物理系很多人想讀但進不來，電機系空缺就浪費掉。

王文俊認為，對各學校的博士班不要有太多限制，學校能夠招收到很多學生，就讓學校去做，因為要念博班是一個很大的選擇，願意投入研究、有企圖心，應該提供機會、被鼓勵。

教育部高教司代理司長梁學政表示，瞭解學校想把名額充分運用的想法，當初逕博考慮的是校內擇優概念，若是有涉及對外招生考試後的調整名額，會面臨公平性問題，教育部會針對相關規定再檢討。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法