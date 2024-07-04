遊客夜闖合歡山鳶峰停車場炊煮 南投縣府擬修法直接開罰

有遊客夜闖合歡山鳶峰遊客中心攤販區，就在裡面炊煮食物。（圖擷自中橫路況交通資訊站）

2024/07/04 21:42

〔記者陳鳳麗／南投報導〕合歡山上暑假遊客增多，離譜行徑也接二連三，繼昆陽放煙火後，又有遊客無視生火禁令，夜闖鳶峰停車場攤販區生火炊煮，南投縣府風管所表示，因合歡山暗空公園管理自治條例僅針對光源管制有直接罰鍰條文，已擬修自治條例，讓營火野炊等禁止事項也可直接裁罰，不用再移相關主管機關認定裁處。

上週六有遊客在昆陽太魯閣界碑旁放煙火，太魯閣國家公園管理處已查到行為人，將處罰鍰1500元到3000元。 另外在鳶峰遊客中心停車場的攤販區，監視器也拍到有遊客深夜闖進攤販區，移動攤販物品，就在裡面炊煮。

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合歡山鳶峰雖不屬太管處管轄，但屬於合歡山暗空公園的管制範圍，南投縣府特別訂出「南投縣合歡山暗空公園管理自治條例」，其中第6條的條文，就把營火、野炊、烤肉、放鞭炮、亂丟果皮紙屑等列為禁止行為，因此遊客在鳶峰停車場攤販區生火炊煮，明顯違反禁令。

南投縣府風管所長表示，出現條文中禁止行為，縣府得將違規事實和證據移請各該目的事業機關裁處，在鳶峰生火炊煮能依什麼法令裁罰，目前看的確有點模糊，該所會以車牌追人，再將行為人資料和監視畫面移請環保局、農業處認定後，請其研究有無相關法令裁罰。

風管所也指出，因合歡山暗空公園管理自治條例，僅針對光源管制有直接罰鍰條文，縣府已著手修改自治條例中的部分條文，擬將禁止的行為直接明訂裁處罰的金額，不用再移目的事業機關認定裁罰。

合歡山鳶峰遊客中心停車場的攤販區，白天都有攤販販售水果等農特產品。（南投縣府提供）

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