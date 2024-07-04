為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

琉球迎王罕見打頭陣！ 島上5國中小已有專屬特殊「習俗」

小琉球迎王請水儀式，中澳沙灘是萬頭鑽動。（記者陳彥廷攝）

小琉球迎王請水儀式，中澳沙灘是萬頭鑽動。（記者陳彥廷攝）

2024/07/04 21:57

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東沿海3鄉鎮的重要民俗活動「迎王平安祭典」，今年罕見的由琉球鄉打頭陣，在9月3日就會展開，當地4所國小及1國中將要提早開學，就為屆時能放假讓小朋友參加地方民俗盛典，成了因民俗而生的習俗，是個特殊的宗教文化即景。

琉球鄉的迎王平安祭典為地方信仰中心三隆宮、碧雲寺與地方四個角頭舉辦，信眾邀請上蒼所派遣御史下凡掃除魑魅魍魎淨化人間，並將頑劣者帶回天庭審理，由於是封閉的離島，整體儀式保有古味，其中最為聞名的就是「遊縣吃縣、遊府吃府」習俗，轎班享用膨湃的美食，全由信徒無償提供。

出身在地的琉球國中校長蘇傳桔表示，迎王對琉球子弟是比過年還要重要的活動，不僅本島遊子回鄉，連遍布各地的遠洋漁民都會排定時間回鄉參加，笑稱是「全球」性的民俗活動，島上的學生、家長更不用說，若是各個角頭的學生輪流請假，課程相對難安排，加上外頭若是正在熱鬧，要教室內學子平穩的上課自然也是有難度。

蘇傳桔指出，琉球的迎王各角頭、轎班的事務採世襲制，除學生請假，有些在地的教師也有相對應的迎王職務，因此數科前由5所國中小共同決議，即迎王年的暑假要提早開學，如今多年下來已成在地特有「習俗」，日前已發函由家長同意，並送縣府教育處備查。

蘇傳桔說，今年琉球迎王從9月3日至9月9日，5所國中小提早自8月23日開學，並上課至8月29日，接著9月2日至5日停課五天，讓老師、學子全心投入迎王，但他也強調，這絕不是讓學生單純放假參加，而是會發學習單給學生，內容包括訪談父執輩了解迎王，或是畫下迎王即景甚至事後的迎王徵文等，讓學童身歷其境的深入了解自己的家鄉文化，也讓假期過得更加有意義。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
屏東三大迎王「主視覺」亮相 王船聚首授權縣內商家使用
2024/05/07 23:34

屏東三大迎王「主視覺」亮相 王船聚首授權縣內商家使用
屏東單車環島 號召遊子回家「迎王」
2024/06/20 05:30

屏東單車環島 號召遊子回家「迎王」

40年三重名宅領導品牌 寶石建設再推鉅鑄
夏至為王船開水路！ 小琉球「迎王」天降3千斤平安糖
2024/06/21 17:07

夏至為王船開水路！ 小琉球「迎王」天降3千斤平安糖
屏東迎王正科年！環島車隊返抵東隆宮 周春米感動拭淚
2024/06/25 20:03

屏東迎王正科年！環島車隊返抵東隆宮 周春米感動拭淚

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播