琉球迎王罕見打頭陣！ 島上5國中小已有專屬特殊「習俗」

小琉球迎王請水儀式，中澳沙灘是萬頭鑽動。（記者陳彥廷攝）

2024/07/04 21:57

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東沿海3鄉鎮的重要民俗活動「迎王平安祭典」，今年罕見的由琉球鄉打頭陣，在9月3日就會展開，當地4所國小及1國中將要提早開學，就為屆時能放假讓小朋友參加地方民俗盛典，成了因民俗而生的習俗，是個特殊的宗教文化即景。

琉球鄉的迎王平安祭典為地方信仰中心三隆宮、碧雲寺與地方四個角頭舉辦，信眾邀請上蒼所派遣御史下凡掃除魑魅魍魎淨化人間，並將頑劣者帶回天庭審理，由於是封閉的離島，整體儀式保有古味，其中最為聞名的就是「遊縣吃縣、遊府吃府」習俗，轎班享用膨湃的美食，全由信徒無償提供。

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出身在地的琉球國中校長蘇傳桔表示，迎王對琉球子弟是比過年還要重要的活動，不僅本島遊子回鄉，連遍布各地的遠洋漁民都會排定時間回鄉參加，笑稱是「全球」性的民俗活動，島上的學生、家長更不用說，若是各個角頭的學生輪流請假，課程相對難安排，加上外頭若是正在熱鬧，要教室內學子平穩的上課自然也是有難度。

蘇傳桔指出，琉球的迎王各角頭、轎班的事務採世襲制，除學生請假，有些在地的教師也有相對應的迎王職務，因此數科前由5所國中小共同決議，即迎王年的暑假要提早開學，如今多年下來已成在地特有「習俗」，日前已發函由家長同意，並送縣府教育處備查。

蘇傳桔說，今年琉球迎王從9月3日至9月9日，5所國中小提早自8月23日開學，並上課至8月29日，接著9月2日至5日停課五天，讓老師、學子全心投入迎王，但他也強調，這絕不是讓學生單純放假參加，而是會發學習單給學生，內容包括訪談父執輩了解迎王，或是畫下迎王即景甚至事後的迎王徵文等，讓學童身歷其境的深入了解自己的家鄉文化，也讓假期過得更加有意義。

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