土石泥流漫延釀自強號事故 交通部：7/22前完成落石告警系統

對於6月21日花蓮鐵路土石流漫延事故，交通部政務次長伍勝園3日出席交通委員會備詢表示，7月22日會完成落石告警系統。 （記者蔡昀容攝）

2024/07/03 14:02

〔記者蔡昀容／台北報導〕花蓮縣和仁隧道南口的西正線鐵路，6月21日因土石泥流漫延軌道，導致自強號事故和人員受傷。由於該路線僅東正線裝設落石告警系統，交通部政務次長伍勝園今（3日）出席交通委員會備詢，他表示7月22日會完成落石告警系統。

交通委員會今審議鐵路法修正提案，立委陳素月表示，6月3日基隆台2線潮境公園路段山崩事件，交通部長李孟諺允諾，要完成C級邊坡盤點，1個月時間到了，目前盤點情況如何？伍勝園說，國道、公路局、台鐵、高鐵一個月內的C級邊坡盤點已在收尾階段。

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此外，陳素月說，近來台鐵事故令人擔憂，6月21日發生土石流漫延花蓮鐵軌，造成人員受傷，她認為，未來應針對高危險路段裝設告警系統。

伍勝園說明，交通部6月24日已找相關單位，會先疏濬河床，並在西正線裝設落石告警系統，7月22日完成裝設，後續也會巡檢宜花東邊坡，盤點哪些需做防護和告警系統。

北迴鐵路有東、西線，東線是北往南，西線是南往北，東線靠近山壁，有落石告警系統，西正線則設明隧道保護；這次是雨勢導致土石流突然溢流進西正線，而非「落石」，當下氣象署的雨量監測也未達警戒值，司機員發現時已來不及。交通部等單位，規劃在西正線增設落石告警系統。

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