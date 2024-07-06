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板橋轉運站播「福建省」集團廣告 新北捷運公司：造成疑義已請下架

黃淑君指出，板橋轉運站電視牆播放疑似中資公司的廣告，質疑市府是否未落實委外內容把關。（黃淑君提供）

黃淑君指出，板橋轉運站電視牆播放疑似中資公司的廣告，質疑市府是否未落實委外內容把關。（黃淑君提供）

2024/07/06 11:09

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市板橋轉運站位於新北市府對面，設有電視牆，市議員黃淑君今（6）日表示，民眾通知她電視牆播放「福建省」某集團廣告，她實地查看該廣告約3到5分鐘播放一次，質疑為何不找新北廠商合作？新北捷運公司回應，電視牆及相關後台操作軟體由國內廠商製作與出資，該廣告內容是代理商品牌廣告，因造成民眾疑義，已請廣告公司下架。

黃淑君受訪指出，她今早實地查看，現場觀察10分鐘就拍到2次廣告，經向捷運公司了解，得知是捷運公司委外刊登；黃淑君說，推測這個疑似中資公司廣告是委外公司托播，但板橋轉運站有眾多人潮進出，且位在交通要道，接下來市民廣場還有兒童藝術節、耶誕城活動，有許多人會看見廣告，質疑市府對委外業務是否未落實把關、詳實掌握？這項委外案件是否符合採購法？

黃淑君表示，市府有世界壯年運動會、碧潭水舞重大活動可以宣傳，就算要托播廣告，是否有需要如此高頻率、長秒數的宣傳？

捷運公司回應，板橋轉運站電視牆及相關後台操作軟體由國內廠商製作與出資，符合相關資通安全管理指引規定，該廣告內容是代理商品牌廣告，相關廣告內容與文字造成民眾疑義與影響觀感，捷運公司已請廣告公司下架。

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