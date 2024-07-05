視察媽祖港橋改建 林欽榮：7/9封橋鋪路、7月底部分通車

副市長林欽榮今日視察前鎮媽祖港橋工程進度。（記者王榮祥翻攝）

2024/07/05 12:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市副市長林欽榮今視察前鎮區媽祖港橋改建工程，除慰勞施工團隊，也提醒務必做好交通維護與落實工安，他提到改建工程預定7月9日封橋鋪路，計畫7月底前先行開放4車道通行。

林欽榮指出，媽祖港橋改建是建設南高雄交通要道重點項目之一，首部曲是2022年4月開通海邦橋新建工程，第二部曲媽祖港橋改建工程在2022年5月開工進行下游側舊有橋梁拆除，媽祖港橋下方捷運黃線（第三部曲）下游側的地質改良工作於去年9月施作完成。

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目前媽祖港橋進行下游側新建橋梁施作，預計在今年7月底前完成下游側橋面，先行開放4車道通行，並接續進行上游側橋面施工，整體工程預計在明年12月完成。

工務局表示，前鎮媽祖港橋改建工程目前已完成下游側橋面板施作，將進行AC路面鋪設，鋪設範圍由西側中山四路口至東側五福二路口，7月9日晚上8點會先封閉東側五福二路口西行方向，晚上10點封閉西側中山四路口東行方向及中山四路北上部分車道（3汽車道及2機車道），為減少影響交通，故採用夜間車流量最少的時段進行全面封橋，感謝市民朋友的配合及施工期間的諒解。

前鎮媽祖港橋改建工程近日完成下游側鋼梁吊裝及橋面版施作 ，林欽榮視察關心工程進度。（記者王榮祥翻攝）

媽祖港橋改建預計7月9日封橋鋪路、7月底部分通車。（記者王榮祥翻攝）

媽祖港橋封橋改建期間交通改道指引圖。（記者王榮祥翻攝）

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