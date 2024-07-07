「電池錢不能省！」 網友嚇壞：iPhone放枕頭上竟自燃

網友的iPhone突然燒起來，枕頭甚至留下焦黑印記。（擷取自●【爆廢公社】●）

2024/07/07 21:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年熱浪一波接一波，不只民眾受不了，就連手機都受不了！一名網友在臉書社團分享，出門前把備用手機放在枕頭上，回到家後眼睛卻突然開始狂流淚，像是被嗆到一樣非常不舒服，沒想到原來是備用手機過熱自燃，把枕頭也燒出一支手機痕跡，讓原PO直呼，「老手機真的要小心」。

網友近日在臉書社團●【爆廢公社】●發文，回到家一開門，就被迎面而來的刺鼻味燻到眼睛，「回到家想說怎麼眼淚留個不停」，當下讓原PO非常緊張，結果仔細一看才發現，原來是放在枕頭上的iphone自己燒了起來，不僅機身炸開、手機殼碎裂，甚至枕頭都烙印上焦黑痕跡，畫面曝光慘不忍睹。

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原PO指出，當天出門前並沒有充電，「有開機連wifi但沒充電，是2016年的iPhone7plus，4年前有去外面店家換副廠電池，電池的錢真的不能省！」。原PO慶幸還好有及時發現，也提醒大家「不要放在枕頭上，若棉被衣服蓋著更危險」。

貼文曝光，引起許多網友熱議，「副廠電池會膨脹，我以前用（iPhone）6時也是換副廠，後來電池膨脹到直接手機裂開，之後就沒在用了」、「應該是裡面有螺絲掉了，然後遇到電池膨脹，把電池刺破，手機用久了，螺絲都有掉落的可能性，尤其是電池膨脹不更換，機體內有公差」、「充電我都放地上 不管什麼品牌、商品，鋰電池充電時都要遠離易燃物」、「還好只是嗆到流眼淚……如果房子燒掉欲哭無淚」。

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