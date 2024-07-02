為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

高雄改建媽祖港橋完成下游側橋面 7月中開放雙向各2車道通行

媽祖港橋採高壓噴射樁辦理橋墩地質改良工程，確保未來捷運黃線穿越橋下安全性。（記者陳文嬋攝）

媽祖港橋採高壓噴射樁辦理橋墩地質改良工程，確保未來捷運黃線穿越橋下安全性。（記者陳文嬋攝）

2024/07/02 23:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市媽祖港橋為橫跨鳳山、前鎮區交通要道，新工處改建鋼構橋，採高壓噴射樁辦理橋墩地質改良工程，確保未來捷運黃線穿越橋下安全性，半半施工進度超前，提前完成下游側橋面，預計7月中開放雙向各2車道通行，後續接力上游側橋面施工，整體工程預計明年底完成。

新工處斥資4億多元，推動媽祖港橋改建工程，打造鋼構橋規模更大，長達59公尺、寬25公尺，考量交通流量大，採取半半施工方式，拆除半邊橋梁後，興建新橋梁，並保留一半車道，維持人車通行。

工程因應未來捷運黃線穿越橋下，原本有意比照國道十號施工，採取沉箱基礎工法，參考台北捷運施工軟弱地質經驗，改為高壓噴射樁辦理橋墩地質改良工程，以高壓噴射樁加速土壤硬化，再施作橋梁基樁加固，更克服雨汛期高水位。

新工處指出，工程原本7月底完成下游側橋面，目前進度超前將提前完成，預計7月中旬開放，採雙向各2車道通行，但因整體工程尚未完工，建議民眾參考替代道路改道行駛，並提醒民眾減速慢行。

新工處表示，工程後續進行上游側橋面施工，整體工程預計明年底完成，未來捷運潛盾機經過橋梁下方，不會損壞橋梁基樁結構，確保捷運施工安全性及橋梁穩定性。

高雄媽祖港橋提前完成下游側橋面，預計7月中開放雙向各2車道通行。（記者陳文嬋攝）

高雄媽祖港橋提前完成下游側橋面，預計7月中開放雙向各2車道通行。（記者陳文嬋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高捷黃線、媽祖港橋地質改良已20％ 林欽榮：明年2月下游車道開通
2023/03/07 12:52

高捷黃線、媽祖港橋地質改良已20％ 林欽榮：明年2月下游車道開通
高雄前鎮媽祖港橋明起3夜封閉施工 交管封閉2路段、3處改道
2024/06/01 13:08

高雄前鎮媽祖港橋明起3夜封閉施工 交管封閉2路段、3處改道

把陽光、 微風搬進家！高雄絕美植感宅
高雄媽祖港橋改建施工 林欽榮視察：平均旅速較施工前提升15％
2022/06/16 09:12

高雄媽祖港橋改建施工 林欽榮視察：平均旅速較施工前提升15％

台新玫瑰卡、太陽卡翻新 回饋再升級
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播