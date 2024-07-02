高雄改建媽祖港橋完成下游側橋面 7月中開放雙向各2車道通行

媽祖港橋採高壓噴射樁辦理橋墩地質改良工程，確保未來捷運黃線穿越橋下安全性。（記者陳文嬋攝）

2024/07/02 23:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市媽祖港橋為橫跨鳳山、前鎮區交通要道，新工處改建鋼構橋，採高壓噴射樁辦理橋墩地質改良工程，確保未來捷運黃線穿越橋下安全性，半半施工進度超前，提前完成下游側橋面，預計7月中開放雙向各2車道通行，後續接力上游側橋面施工，整體工程預計明年底完成。

新工處斥資4億多元，推動媽祖港橋改建工程，打造鋼構橋規模更大，長達59公尺、寬25公尺，考量交通流量大，採取半半施工方式，拆除半邊橋梁後，興建新橋梁，並保留一半車道，維持人車通行。

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工程因應未來捷運黃線穿越橋下，原本有意比照國道十號施工，採取沉箱基礎工法，參考台北捷運施工軟弱地質經驗，改為高壓噴射樁辦理橋墩地質改良工程，以高壓噴射樁加速土壤硬化，再施作橋梁基樁加固，更克服雨汛期高水位。

新工處指出，工程原本7月底完成下游側橋面，目前進度超前將提前完成，預計7月中旬開放，採雙向各2車道通行，但因整體工程尚未完工，建議民眾參考替代道路改道行駛，並提醒民眾減速慢行。

新工處表示，工程後續進行上游側橋面施工，整體工程預計明年底完成，未來捷運潛盾機經過橋梁下方，不會損壞橋梁基樁結構，確保捷運施工安全性及橋梁穩定性。

高雄媽祖港橋提前完成下游側橋面，預計7月中開放雙向各2車道通行。（記者陳文嬋攝）

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