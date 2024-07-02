西門町阿宗麵線頻傳負評仍屹立不搖？ 網曝「1關鍵」

網友好奇，阿宗麵線有些負面評價，為何生意依舊高朋滿座。（資料照）

2024/07/02 23:46

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕阿宗麵線是西門町著名的代表性小吃，深受外國旅客喜愛。一名網友在論壇分享，他在週二上午10點30分路過店門口，就發現已經有許多人在用餐，讓原PO感到相當疑惑，「沒有位置與冷氣，這種35度起跳的天氣，為何阿宗麵線仍然絡繹不絕，到底有什麼魔力？」。

網友近日在PTT論壇發文，平日的早上經過阿宗麵線，就能看見有很多人在用餐，到了中午人潮一定會多出3至4倍，假日應該更可怕，讓原PO十分不解，「這麼多年過去了，大家聊西門阿宗，下面就是說盤子店、無聊、浪費錢，但是觀光客依然絡繹不絕」。

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原PO好奇，許多人聊到西門的阿宗麵線，都是給予不太好的負面評價，但店內人潮依然熙來攘往，「難道阿宗麵線在國外一些美食評比都是大推嗎？這種店是不是像我們去東京，一定要排一蘭這種店家一樣，有沒有西門阿宗麵線屹立不搖的八卦」。

該文曝光，引起兩派網友熱議，「其實不錯吃，偏貴而且沒椅子沒冷氣」、「其實不難吃，就是吃的環境糟糕」、「算數一數二不好吃的麵線」、「以前老老闆在賣的時候，口味真的很棒，換兒子接手口味就變了」、「阿宗的麵線糊真的好吃，我不認為是一次店，鄉民罵這麼久還可以屹立不搖，就知道沒那麼難吃了」、「觀光客在吃」、「供餐速度是我看過最快的」、「現在的價格跟其他店比起來已經沒比較貴了」、「觀光客就吃一次麵線，當然選名氣大的」。

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