雨後梅嶺蝙蝠洞瀑布更熱門 梅子料理消暑、開胃攬客

近來常有午後陣雨，梅嶺蝙蝠洞的瀑布水量增大，景致更迷人。（記者吳俊鋒攝）

2024/07/05 12:52

〔記者吳俊鋒／台南報導〕炎夏高溫，親子上山避暑，又正值台南國際芒果節活動期間，知名的楠西梅嶺風景區遊客遽增，餐廳業者結合產業特色，依據目前的氣候型態，推出清涼、開胃的梅子系列料理，深受歡迎；而當地秘境「蝙蝠洞」，也因午後陣雨頻仍，瀑布水量變大，民眾更喜愛，躍為熱門景點。

梅嶺風景區遠近馳名，尤其當地餐廳推出的特色料理原本就是一大賣點，由於進入台南芒果產季，各地民眾到玉井採買後，有的會上山順遊，帶來人潮。

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福來老梅園業者陳居峰提到，南化、玉井、大內等地的芒果節陸續展開，前往參加的觀光客，都順道至楠西一遊，且上山來避暑，因此開發系列的梅子料理，主打清涼、開胃，適合炎夏享用，相關菜色都獲得不錯的評價。

陳居峰指出，除了梅子雞之外，還有梅子蝦球、梅子肥腸、梅子五味魚、梅子東坡肉、梅子三杯豆腐、梅子香芒蜜汁雞，以及梅汁排骨、梅醬龍鬚菜，酸甜滋味，相當誘人，加上招牌必點的薑黃雞，都是夏季特選。

陳居峰說，夏季特選的開胃料理，也包含薑黃小卷、爽脆檳榔花、養生龍葵雞湯等，而餐廳業者也會提供梅子茶，值得大家來品嚐。

至於蝙蝠洞，當地灣丘里長龐順吉表示，可從通往梅嶺山上的南188線旁轉進，以往是處秘境，常有探訪的遊客迷路，他與區公所團隊合作，針對週邊環境進行營造，除規劃停車場外，也增加了廁所，方便民眾使用，帶動觀光。

龐順吉強調，蝙蝠洞週邊也增設指示牌，引導遊客，更重要的是加裝欄杆，強化安全防護；7月份以來，當地常有午後陣雨，讓瀑布美景持續，甚至水量變大，更引人入勝。

龐順吉呼籲民眾，蝙蝠洞景致雖美，但千萬不要下水，避免發生危險，現場已設警告牌，他強調，在池畔漫步，依然可以感受到涼意，一樣消暑。

近來常有午後陣雨，梅嶺蝙蝠洞的瀑布水量增大，景致更迷人。（記者吳俊鋒攝）

梅嶺餐廳業者推出清涼、開胃的梅子五魚，以及夏季特選的薑黃小卷、爽脆檳榔花等料理，讓上山避暑的民眾享用。（記者吳俊鋒攝）

梅嶺餐廳業者推出清涼、開胃的梅子五魚，以及夏季特選的薑黃小卷、爽脆檳榔花等料理，讓上山避暑的民眾享用。（記者吳俊鋒攝）

梅嶺餐廳業者推出清涼、開胃的梅子五魚，以及夏季特選的薑黃小卷、爽脆檳榔花等料理，讓上山避暑的民眾享用。（記者吳俊鋒攝）

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