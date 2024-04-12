迫不及待地「放閃」給你看！ 梅嶺螢火蟲提前大發生

由於今年雨水較多，台南梅嶺風景區的螢火蟲提前進入大發生期，綠光精靈在夜間群舞，相當迷人。（記者吳俊鋒攝）

2024/04/12 10:44

〔記者吳俊鋒／台南報導〕揮別去年的乾旱窘境，在雨水滋潤下，台南知名的梅嶺風景區，伍龍步道高海拔處的螢火蟲已經爆量現蹤，提前進入大發生期，入夜後，綠光精靈成群飛舞，不停地「放閃」，相當迷人，吸引遊客上山爭睹。

今年台南市政府官辦的梅嶺賞螢季，本月27日揭幕，仍維持人流總量管制的方式，活動期間的3個週休，採線上預約報名；由於數以萬計的火金姑現閃亮登場，上山遊客增多，若有需要，玉井警分局將適時加派人力，協助交通疏導。

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玉井分局長陳添新表示，現階段前來梅嶺，白天可賞油桐花、晚間則看螢火蟲，歡迎親子上山踏青，但籲請民眾不要捕捉、不要喧嘩，避免干擾生態，更重要的是注意安全。

台南楠西的梅嶺風景區，是國內知名的賞螢熱點，記者實地走訪，從「大湖桶」的伍龍步道入口處沿途而上，已可零星看到螢火蟲的蹤影，最密集的地方，在海拔約900公尺的「出水仔」，整片山坡，爆量的綠光精靈群舞林間，持續至頂端的福德祠。

從入口處步行至出水仔約45分鐘，當地的伍龍殿或大眾餐廳旁都有停車場，民眾可以多利用。

梅嶺的火金姑以黑翅螢為主，另有少許的紅胸黑翅螢與端黑螢，去年因為乾旱，遲至5月底才大發生，但景況不如預期；今年雨水較多，提前爆量現蹤。

而南市府客家事務委員會明天也將在大湖桶的福來老梅園旁，舉辦今年的桐花祭，包含小旅行、音樂會，以及農民市集，還有醃梅DIY等，歡迎各界參加。

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