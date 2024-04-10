基隆賞螢活動在棲地辦音樂會市集 保育人士：根本是「災難」

基隆市文化基金會27、28日要在暖暖水源地舉辦賞螢活動，竟規劃音樂會、市集和露營，引來保育人士一片罵聲。（記者盧賢秀翻攝）

2024/04/10 12:56

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市文化基金會4月底將在暖暖水源地槌球場舉辦營火活動，有露營、音樂會、市集等，消息一出引起保育人士憤怒；前立委蔡適應和議員張之豪指出，當地是螢火蟲重要棲地，在水源地保護區辦這種活動會引入大量人員，與生態環境保護背道而馳，生態保育者認為「根本是災難」，呼籲暫停或另覓他處舉辦。

基隆文化基金會9日貼文，4月27日與28日在暖暖水源地槌球場舉辦暖暖營火活動，有音樂活動、市集和露營等活動，網友一片罵聲。

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前立委蔡適應說，螢火蟲最怕光害和聲音騷擾，5、6年級生在都市開發前共同的回憶，經濟發展破壞了很多生態環境，螢火蟲有陣子是消失在他們的生活中，他過去當立委的這幾年，從大學到小學有一批從事教育的學者和老師，為台灣建立起生態環境的基本素養。

蔡適應強調，基隆市文化基金會完全是官方色彩的組織，他認為這次在暖暖水源地辦活動的內容非常不妥，過度的侵擾生態可能會適得其反，他建議「還是換個地方舉辦」。

張之豪指出，過去20年來，許多生態界人士努力之下，小有成就，基隆也成為了北部螢火蟲重要的棲息地，尤其是暖暖的西勢水庫的水源地。

在10年前，自來水公司要在該處開發，居民聯手守護，成功讓自來水公司從善如流，停止開發計畫，恢復生態平衡，讓這裡成為基隆在每年春季的螢火蟲季節，生態保育教育的聖地。

結果，基隆市政府現在突然要在此地舉辦活動，而且有音樂、有食物、有市集，活動與生態環境的保護，背道而馳。

他說，春季螢火蟲繁殖的季節，太吵、太亮、太多人潮騷動，都會直接降低繁殖機會。這個活動等於殺雞取卵，建議市府懸崖勒馬，不要當生態殺手。

網友留言表示，完全是自私的人類在破壞螢火蟲的生態，安安靜靜看螢火蟲是最好的方式，那麼多人根本沒辦法控制聲量，也不可能不打擾到螢火蟲。到底誰策劃這種完全不尊重大自然生態沒文化的活動啊？看了真的很生氣！

生態保育人士李正仁表示，賞螢活動雖是在晚上，但白天螢火蟲就在草叢中，那麼多人在那裡一定會干擾螢火蟲生態，最好是有人有生態教育專業導引、小規模有管控情況下觀賞，最好是坐著不要隨意走動，才能降低干擾，這種沒有規劃的方式是「生態災難」，不好示範。

基隆市文化基金會臉書貼文

基隆暖暖水源地近年是賞螢的重要地點。（記者盧賢秀攝）

基隆暖暖水源地近年是賞螢的重要地點。（記者盧賢秀攝）

基隆市文化基金會27、28日在暖暖水源地舉辦賞螢活動，卻規劃音樂會、市集和露營，引來保育人士一片罵聲。（記者盧賢秀翻攝）

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