氣唯一去年沒放颱風假 桃園網友賭「放假就發1500份雞排」 網瘋卡位

桃園網友賭「放假就發1500份雞排」，網狂卡位。示意圖。（資料照）

2024/07/23 12:41

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕凱米颱風來勢洶洶，依照目前預估路徑，可能從台灣東北部登陸，許多民眾關心明天（24日）是否放颱風假。對此有1名網友在PTT發文表示，桃園去年和前年都沒放過颱風假也未受到颱風影響、缺水嚴重，如果桃園市24日至26日有放假，下週一就在台北車站發放1500份雞排。

該網友在PTT《八卦版》PO出「桃園永遠不會有颱風假悲憤上班」的文章，原PO在貼文中悲憤表示「雖然週四我本來就放假，但是桃園從未放颱風假，X你X，垃圾颱風，我可以肯定颱風又要轉彎或是走巴海了，為什麼桃園永遠不會有颱風侵襲呢？那些氣象局，台灣颱風論壇都是騙子，颱風應該等登陸或影響到了再預報，去年前年桃園一直沒有放到颱風假，而且也沒有颱風影響桃園，缺水嚴重，別區都有放假，只要這次桃園市有放假，週三週四週五任一天都算，下週一在台北車站發1500份雞排，如果沒有做到退文+永桶，X你X，垃圾颱風。有卦。」

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網友們看到貼文後紛紛留言「卡位，台北車站的哪裡發」、「桃園發好嗎～桃園事我們桃園處理」、「我覺得原po請定了」、「你是天才嗎？桃園放假台北發雞排？」、「 你輸定了，星期四一定放」、「桃園發北車，誠意在哪裡，要也要龍潭大池發」、「為桃園忿忿不平，結果在台北發雞排」、「1500份大概是150000，不要縮」、「桃園放假桃園發雞排啊，不要爽到台北人欸，桃園人我們是一國的」。

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