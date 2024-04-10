基隆暖暖山區發現新種水生螢火蟲 台灣第4種

基隆友蚋賞螢秘境。（基隆鳥會提供）

2024/04/10 11:19

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府委託基隆鳥會進行螢火蟲生態調查及復育計畫，在暖暖山區發現到圖鑑沒有的螢火蟲，經螢火蟲專家陳燦榮及學者鄭明倫證實，是一種台灣尚未被記錄過的螢火蟲，幼蟲疑似為溪流水棲性種類，暫稱為「北杪螢」，確認是台灣第4種水生螢火蟲，並產卵孵化。

基隆鳥會理事長沈錦豐說，台灣原本有3種水生螢火蟲及1種半水生的鹿野氏黑脈螢，其中被列為二級保育類的黃胸黑翅螢及鹿野氏黑脈螢在基隆都有穩定的棲地。這次幼蟲水棲的北杪螢被發現，說明基隆保存有原始的環境及乾淨的溪流，其中又以暖暖及七堵山區保存最為完整。

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市府2022年委託基隆鳥會進行螢火蟲生態調查及復育計畫，第1年就在暖暖山區採集到圖鑑沒有的螢火蟲，暫稱中文名為北杪螢，去年進一步採集到卵並順利孵化，幼蟲具有氣管腮，都在水中活動及覓食，確認是台灣的第4種水生螢火蟲。

基隆市螢火蟲最多在七堵友蚋

基隆鳥會除了在暖暖山區發現的北杪螢外，七堵友蚋是螢火蟲數量最多的地點，特殊的是，這些以黑翅螢為主的螢火蟲聚集區剛好在在一個隧道口，旁邊有小溪及蜿蜒的小徑，隧道的另一頭是友蚋主要的交通要道，而這一頭則是屬於野生動植物的奇幻世界。

基隆鳥會協助友二社區以永續經營模式舉辦賞螢活動，將包括導覽友蚋的礦坑文史，友蚋特殊的自然生態及如何分辨綠竹、烏腳綠竹、桂竹及麻竹等常見竹子，欣賞螢火蟲在身邊飛舞。基隆鳥會常務理事陳坤松老師的田野調查，將友蚋的礦坑文史整理成「友蚋村史與礦業」一書，讓民眾對礦工困苦歲月有更深入的認識。

基隆鳥會發現第4種水生螢火蟲北杪螢雌蟲產卵。（基隆鳥會提供）

基隆七堵區仍保存有礦業遺址。（基隆鳥會提供）

基隆七堵區仍保存有礦業遺址。（基隆鳥會提供）

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