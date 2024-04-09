為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

螢火蟲提前報到！日月潭賞螢要趁早 加碼打卡贈獎

日月潭風景區今年螢火蟲提前現身，螢況好的已有7、8成，其餘也有2、3成，今年賞螢可要趁早把握機會。（日管處提供）

日月潭風景區今年螢火蟲提前現身，螢況好的已有7、8成，其餘也有2、3成，今年賞螢可要趁早把握機會。（日管處提供）

2024/04/09 17:18

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭4、5月進入螢火蟲季，今年螢況較往年提前，目前平均約2至4成，其中埔里桃米螢況最佳已有7、8成，賞螢可要趁早把握機會，日月潭風景區管理處今年還加碼推出打卡贈獎活動，參加賞螢只要與觀光吉祥物「喔熊組長」立牌合照，上傳打卡就能兌換拼圖紀念品。

日管處表示，今年轄區賞螢除了環潭的桃米、東光、大林、水社、頭社之外，還有信義鄉的潭南、雙龍等共7大據點，白天可先在各據點進行小旅行，例如在桃米生態村可參加魚蝦探索，採果、果醬DIY，在東光可騎自行車遊覽當地木屐囒山村田園景觀，水社則能體驗立式划槳與潭邊野餐；前往信義鄉丹大與潭南地區賞螢，則有原民文化體驗、歌舞表演，以及農產市集等，到了晚間就可體驗螢光點點的生態旅遊。

在潭區桃米、東光帶領賞螢的協會表示，今年螢火蟲提早出現，像桃米目前螢況達7、8成，東光因海拔較高，目前約2、3成，預計4月中旬可達6、7成，民眾賞螢可要趁早把握機會。

信義鄉承辦丹大賞螢的協會則說，往年當地螢火蟲大約要到4月中才會出現，賞螢則到5月底，今年則提早2週在4月初就有，目前螢況約2、3成，預計4月20日螢況約有5、6成，由於今年螢況提前，當地賞螢預計5月中旬就會告一段落。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
地上星空閃亮亮 阿里山火金姑大爆發
2024/04/09 05:30

地上星空閃亮亮 阿里山火金姑大爆發
新北樹林里長復育百坪螢火蟲基地 4/10開放預約參觀
2024/04/09 16:59

新北樹林里長復育百坪螢火蟲基地 4/10開放預約參觀

大觀雲滙 60米大興西路 單層3席
大阿里山火金姑現蹤 一閃一閃呈現地上星空美景
2024/04/08 10:25

大阿里山火金姑現蹤 一閃一閃呈現地上星空美景
4至6月賞螢季 新北農業局推54處賞螢密境全攻略
2024/04/09 16:05

4至6月賞螢季 新北農業局推54處賞螢密境全攻略

海洋狂想曲 高雄港都熱鬧開幕
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播