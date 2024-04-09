螢火蟲提前報到！日月潭賞螢要趁早 加碼打卡贈獎

日月潭風景區今年螢火蟲提前現身，螢況好的已有7、8成，其餘也有2、3成，今年賞螢可要趁早把握機會。（日管處提供）

2024/04/09 17:18

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭4、5月進入螢火蟲季，今年螢況較往年提前，目前平均約2至4成，其中埔里桃米螢況最佳已有7、8成，賞螢可要趁早把握機會，日月潭風景區管理處今年還加碼推出打卡贈獎活動，參加賞螢只要與觀光吉祥物「喔熊組長」立牌合照，上傳打卡就能兌換拼圖紀念品。

日管處表示，今年轄區賞螢除了環潭的桃米、東光、大林、水社、頭社之外，還有信義鄉的潭南、雙龍等共7大據點，白天可先在各據點進行小旅行，例如在桃米生態村可參加魚蝦探索，採果、果醬DIY，在東光可騎自行車遊覽當地木屐囒山村田園景觀，水社則能體驗立式划槳與潭邊野餐；前往信義鄉丹大與潭南地區賞螢，則有原民文化體驗、歌舞表演，以及農產市集等，到了晚間就可體驗螢光點點的生態旅遊。

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在潭區桃米、東光帶領賞螢的協會表示，今年螢火蟲提早出現，像桃米目前螢況達7、8成，東光因海拔較高，目前約2、3成，預計4月中旬可達6、7成，民眾賞螢可要趁早把握機會。

信義鄉承辦丹大賞螢的協會則說，往年當地螢火蟲大約要到4月中才會出現，賞螢則到5月底，今年則提早2週在4月初就有，目前螢況約2、3成，預計4月20日螢況約有5、6成，由於今年螢況提前，當地賞螢預計5月中旬就會告一段落。

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