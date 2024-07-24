凱米「將成8年來首個登陸強颱」 氣象粉專：小心最猛烈破壞

「凱米」颱風在今天中午時分升級為強烈颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，若凱米登陸將會是8年以來首個登陸台灣的強烈颱風。（圖擷自臉書）

2024/07/24 13:50

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「凱米」颱風在今天中午時分升級為強烈颱風，據氣象署最新預測，在宜蘭的東南方約120公里之處，預估登陸前路徑可能出現偏折或打轉。有氣象粉專指出，若凱米登陸將會是8年以來首個登陸台灣的強烈颱風。

據氣象署最新預報，今下午1點凱米颱風的中心位置在北緯24.1度，東經122.7度，即在宜蘭的東南方約120公里之處，以每小時18轉13公里速度，向北轉西北西進行。根據最新資料顯示，其暴風圈正壟罩台灣，對台灣各地及澎湖、馬祖、金門構成威脅，各地風雨持續增強。

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氣象署也指出，預估颱風登陸前受地形影響，路徑可能出現偏折或打轉，預計今晚至明晨宜蘭及北花蓮地區將受到颱風近中心強風豪雨影響，請嚴加戒備。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也發文指出，凱米颱風強度快速增強，颱風核心即將接觸台灣陸地，預計今天深夜左右將以顛峰之姿在宜蘭至北花蓮間登陸，提醒登陸地及周邊民眾千萬小心颱風最猛烈的破壞。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，颱風環流跟西南氣流會同步影響，中、南部地區從入夜開始一直到週五，必須特別小心持續性的劇烈雨勢。若凱米如期登陸，也將會是8年以來首個登陸台灣的強烈颱風，上一個已是2016年尼伯特颱風。

「凱米」颱風在今天中午時分升級為強烈颱風，據氣象署最新預測，今下午1點在宜蘭的東南方約120公里之處。（圖擷自氣象署）

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