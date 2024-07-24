再度衝撞偵防車！ 工廠小開「捷豹」載妹想逃 驚人軍火庫曝光

警方包夾「捷豹」轎跑車，進一步破窗將蔡男逮捕到案。（警方提供）

2024/07/24 13:09

〔記者許國楨／台中報導〕彰化縣蔡姓男子是工廠小開，但家境優渥的他愛槍成痴，去年在台中被圍捕衝撞釀4警掛彩，起獲10把長短槍、穿甲彈，交保後卻不知悔改警方持續追查，上月底發現他駕駛「捷豹」轎跑車載妹到南投追緝，他再度衝撞偵防車逃竄仍被包夾逮捕，再扣到火力驚人的4把長短槍及手榴彈，經送辦檢方聲押獲准。

去年10月21日，台中市刑警大隊偵七隊追捕一名擁槍自重的黃姓槍砲通緝犯，在西屯區河南路上一家聯鎖超市外發現黃男的賓士車圍捕，當時在車外的黃男先被警方制伏，但開車的41歲蔡男激烈反抗開車衝撞，警方朝車輪開1槍破窗逮人，造成4名刑警遭玻璃割傷掛彩。

請繼續往下閱讀...

警方共起獲包括霰彈槍在內4把長槍、5把短槍、穿甲彈火力驚人，但黃男一肩扛起擁槍事證，蔡男因而獲得交保，雖僥倖逃過一劫，但台中市第一分局偵查隊又接獲他擁槍情資追查，發現蔡男彰化家中經營塑膠射出工廠，經濟優渥，本身已有家庭，但從年輕時就不務正業喜歡玩槍，且行徑囂張，曾因案頻繁進出監獄。

該分局偵查隊長涂志宏今天說明案情指出，案經專案小組密集跟蒐見時機成熟，今年6月27日跟監到南投縣民間鄉準備抓人，見蔡駕駛400多萬的白色「捷豹」轎跑車卻懸掛假車牌，立即前後包抄圍捕，此時蔡不顧副駕座載著女性友人，仍前後衝撞警車，警方見情況危急，立即荷槍實彈下車猛力破窗，連同女性友人、蔡男一併拉下車壓制在地。

警方當場在車上查扣1把制式土耳其制霰彈槍、2把克拉克手槍，以及4個彈匣、31顆手槍子彈、38顆霰彈，還有70包毒咖啡包，以及2面車牌等證物，隨後帶同蔡到其位在彰化縣秀水鄉的一鐵皮屋內，再起獲1把德製的制式PPQ手槍、彈匣2個、霰彈25顆、手榴彈1顆、土製爆裂物1顆、槍枝零組件1批等械彈，火力相當驚人。

蔡男警詢中供稱，因為「愛玩槍」才會收藏這些槍械，並未用來犯案，警方則在詢後將全案依違反槍砲、毒品、偽造文書及妨害公務等罪嫌移送南投地檢署偵辦，經檢方聲押獲准；第一分局強調，非法持有槍砲彈藥者，可處5年以上有期徒刑，併科1千萬元以下罰金，係屬重罪，民眾切勿心存僥倖，以身試法。

警方起出火力驚人的4把長短槍及手榴彈等證物。（警方提供）

警方將蔡男移送法辦。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法