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竹縣16樓以上裝充電樁建物 週四起公安聯合稽查

新竹縣宣布，將從週四（25日）起，鎖定16樓以上、裝充電樁的建物做公安與電氣安全聯合稽查。（記者黃美珠攝）

新竹縣宣布，將從週四（25日）起，鎖定16樓以上、裝充電樁的建物做公安與電氣安全聯合稽查。（記者黃美珠攝）

2024/07/23 15:01

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣長楊文科今天早上宣布，有鑑於新竹市晴空匯大樓火警事件，縣府將從週四（25日）起，鎖定縣內16層樓以上，安裝有充電樁的建築物，進行公安與電氣安全的聯合稽查，預計10月初完成。

楊文科責成縣府工務處，針對受稽查的大樓要清楚列出縣府聯合稽查的公安檢項目有哪些，無論是高樓層的充電樁設備、電梯、安全避難出入口備等，都要全面做好清查。

縣府工務處長戴志君說，新竹縣內16層樓以上的建築物，以使用執照來計算，目前共有100件；其中已完成公安申報的有47件，還沒公安申報的有53件，後者全部將列入這次稽查的對象。

另外，大樓內設有充電樁的建築物全縣共有42件，當中包含有前述還沒做公安申報又裝有充電樁的16層以上高樓，所以這次勘檢的建築物總共有76件。

這次聯合勘檢的單位有：新竹縣政府、社團法人新竹縣建築師公會、以及中華民國電機技師公會之專業團體聯合組成聯合稽查小組，執行時間將從週四起實勘，計畫在今年9月底到10月初之間完成。

至於公安檢查的項目有：直通樓梯、安全梯、避難層出入口、可視性之防火區劃及防火填塞。電器檢查項目則有：昇降設備、避雷設備、緊急供電系統、以及包含管道間、地層公共空間與電動車充電設備在內的用戶用電設備。

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