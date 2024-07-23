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國民黨宜縣議員莊淑如之父 3度賄選判刑2年半定讞

最高法院認定莊阿養一犯再犯，敗壞選風，從重量刑判處2年6月、褫奪公權4年定讞。（資料照）

最高法院認定莊阿養一犯再犯，敗壞選風，從重量刑判處2年6月、褫奪公權4年定讞。（資料照）

2024/07/23 12:16

〔記者張文川／台北報導〕國民黨籍宜蘭縣議員莊淑如，前年競選尋求3連霸時，其父親莊阿養以4000元替她行賄選民，由於這是莊男第3度為妻、女賄選，前2次都輕判6月，最高法院認定他一犯再犯，敗壞選風，從重量刑判處2年6月、褫奪公權4年定讞。

檢方認定莊淑如不知情，未將她刑事起訴，但提起民事當選無效之訴，宜蘭地院一審去年6月判莊淑如當選無效，上訴二審高院審理中。

2022年九合一大選莊淑如拚連任期間，莊阿養於10月初以4000元現金向陳姓選民賄選，請託陳允諾投票給女兒。莊阿養於偵查中自白犯行，請求從輕量刑。

一審宜蘭地院認為莊阿養敗壞選風，且於民國2003、2006年有2次賄選前科等，第1次是幫妻子、第2次是幫女兒賄選，2次都判刑6月得易科罰金確定；上一屆2018年縣議員選舉，他再次被控為女兒賄選，一審判刑1年10月，二審改判無罪，最終無罪確定，逃過一劫，但本屆竟又再次賄選。

合議庭因此依公職人員選舉罷免法交付賄賂罪，將莊阿養重判2年6月、褫奪公權4年。

莊上訴請求輕判，高院二審仍認莊男多次敗壞選風，維持2年半刑期；最高法院亦駁回莊的上訴定讞。

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