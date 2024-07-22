你的婚禮你決定！桃園市民聯合婚禮主題開放票選

桃園市民聯合婚禮去年以航空主題打造唯美會場，今年首創聯合婚禮主題網路票選活動。（民政局提供）

2024/07/22 13:41

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府去年舉辦「情定桃園、航向幸福」市民聯合婚禮，以航空主題打造唯美會場，活動開放就秒殺，今年首創「你的婚禮你決定！」聯合婚禮主題網路票選活動，提供6大主題讓新人票選，投票時間從今（22）日起到31日為止，最高票者將成為今年桃園市民聯合婚禮主題，參加投票還能抽精美小家電。

民政局表示，「你的婚禮你決定!」票選活動規劃6大主題，分別為浪漫宇宙、經典中式、趣味運動、歡樂原民、HAKKA客家、奇幻海洋，希望新人能在其中找到最貼近自己的喜好，票選時間從今起至月31日共10天，最終結果將於8月6日聯合婚禮記者會上，由桃園市長張善政公布。

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民政局表示，聯合婚禮票選網址為（https://forms.gle/QRZaT2HE67wta21T8），民眾也可至桃市府民政局官網或「桃園民政好厝邊」臉書粉絲專頁投票，為鼓勵民眾踴躍參與，活動加碼抽「十全十美」10項好禮，只要參與投票並至「桃園民政好厝邊」粉專留言並tag好友，即可參加抽獎，有機會獲得電磁爐、電子鍋等精美小家電。

民政局長劉思遠表示，桃園市民聯合婚禮廣受市民喜愛，過去曾舉辦童話婚禮、航空主題婚禮都很受歡迎，但現在年輕人想法太新、太多元，因此，今年首創用網路票選，讓新人決定自己的婚禮，透過創新和更大程度的參與，讓婚禮更加個性化。

桃園市民聯合婚禮去年以航空主題打造唯美會場，今年首創聯合婚禮主題網路票選活動。（民政局提供）

桃園市民聯合婚禮去年以航空主題打造唯美會場，今年首創聯合婚禮主題網路票選活動。（民政局提供）

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