數十億治水預算未納信義、南港？ 蔣萬安：有短中長期措施

台北市長蔣萬安表示，未來投入的數十億，是希望讓全市降雨的容受力從現在的78.8毫米提升到88.8毫米。（記者田裕華攝）

2024/07/22 13:28

〔記者何玉華／台北報導〕7月10日的午後強降雨，造成台北市信義區、南港區淹水，台北市長蔣萬安事後受訪表示，去年10月下定決心投入數十億元提升下水道的降雨容受力，其中卻未包含信義區、南港區；蔣萬安今（22）日前往信義區5段150視察一處公園分流排水工程被問到時表示，已經請水利處擬訂短中、長期的規劃跟措施，包括短期的將東大排左岸的護岸加高。

7月10日的午後強降雨，造成台北市信義區、南港區淹水，共通報64件災情，蔣萬安11日出面受訪表示，去年10月下定決心投入數十億元，將下水道的降雨容受力從目前的時雨量78.8毫米，提升到88.8毫米；但台北市議員許淑華調閱資料發現，治水預算項目集中在中山、士林、圓山、百齡等分區工程，並沒有信義區、南港區，質疑蔣萬安不清楚治水政策，也毫無準備。

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蔣萬安今天受訪對此表示，確實已經請水利處擬訂短中、長期的規劃跟措施，包括短期的將東大排左岸的護岸加高。第二，針對上一次受災比較嚴重的里，納入到自主防災社區，同時搭配民政局防水閘門全額補助的計畫。同時改善包括吳興街284巷、虎林街相關的分流排水工程。

此外，蔣萬安表示，今年開始針對公共建物的基地防洪基準線至少加高30公分。未來希望民間的新建工程也能夠有這樣的防洪基準線規劃；而未來投入的數十億，是希望讓全市降雨的容受力從現在的78.8毫米提升到88.8毫米。

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