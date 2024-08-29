2年奪16金牌！黃詩涵因家境想放棄跳遠 興大校友資助她追夢

興大校友總會理事長莊嘉郁、陸慧君賢伉儷贊助黃詩涵（中）獎助金，助功她續圓跳遠夢。（記者蘇孟娟攝）

2024/08/29 20:22

〔記者蘇孟娟／台中報導〕惠文高中畢業生黃詩涵去年勇奪世界中學生運動會三級跳遠金牌，是國內跳遠界明日之星，9月即將成為中興大學財金系新鮮人，但受限家境萌生放棄體育念頭，學校老師不捨她的天賦被經濟壓力埋沒，幫忙PO文徵求企業贊助，中興大學看見貼文，連繫興大校友總會獲資助80萬元獎助金，只花3小時的愛心接力助攻黃詩涵續圓跳遠夢，更支持她前進世界繼續替台灣爭光。

黃詩涵升學惠文高中後才專攻跳遠，負責培訓的惠文高中教練蔡欣憲說，黃詩涵領悟力快，肌力、速度、柔軟度都是一時之選，接受正式跳遠訓練才2年，就接連在2023年世界中學生運動會女子三級跳及今年的全國青年盃田徑公開賽高女組跳遠及三級跳、全國中等學校運動會三級跳遠等賽事奪金，征戰國內外賽事收集到16面金牌。

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黃詩涵跳遠表現還大有可為，但一家六口靠父親賣魚獨撐家計，她升上大學後必須自行打理生活費甚至學費，恐無法全神貫注練習，她萌生放棄體育念頭，選讀興大財金系，希望學習理財知識，未來改善家境。

蔡欣憲不捨黃詩涵的天賦就此埋沒，連繫惠文高中校長陳建銘及圖書館主任、知名作家蔡淇華尋求協助，蔡淇華認為，黃詩涵才高中就練到世界金牌，運動發展就此中斷太可惜，把她的故事PO文盼徵求企業贊助扶持。興大主祕李長晏輾轉看到文章，立即幫忙找資源，興大校友總會理事長莊嘉郁、陸慧君賢伉儷得知，一口答應支持黃詩涵大學4年80萬元獎助金，讓她能無後顧之憂繼續練體育，教練蔡欣憲也將無償繼續帶著她練習。

愛心接力只花3小時就成功找到資源，助攻世界跳遠金牌能繼續圓夢，開學前夕，贊助人莊嘉郁、陸慧君今天與黃詩涵在興大相見歡，頒贈獎助學金，也勉勵她，在追求卓越的道路上，可能會遇到困難而失敗，盼將所有的不完美當作未來成功的養分。

黃詩涵則說，原本一度要放棄夢想，如今能獲這麼多人的協助，在她最需要的時候伸出援手，未來她會懷抱感恩的心，紮實練習自我突破，明年先爭取世界大學運動會的資格，未來更希望有機會挑戰全國紀錄。

興大校長詹富智說，興大每年均至少編列千萬元協助經濟弱勢學生能繼續學習，這次獲校友總會協助幫助學生繼續圓夢，未來學生入學後，校方也將全力協助她。

蔡淇華說，他的PO文獲得6個單位迴響，感謝社會善心人士，台灣的田徑選手絕對有能前進奧運的實力，盼黃詩涵能在社會愛心支持下勇往直前；惠文高中校長陳建銘也感謝相挺黃詩涵的每份力量，讓學生都能昂首闊步，實現夢想。

惠文高中幫黃詩涵的故事PO文助找到贊助。（記者蘇孟娟攝）

興大校長詹富智贈黃詩涵興大田徑隊服，歡迎她入學。（記者蘇孟娟攝）

惠文高中與興大愛心接力只花3小時找到80萬獎助金，助攻世界跳遠金牌繼續圓夢，今在興大舉辦捐贈儀式。（記者蘇孟娟攝）

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