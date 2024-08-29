竹北烤櫛瓜也是6片100元 網友反駁指出「關鍵差異」

有網友發文分享竹北烤櫛瓜也是一樣的價格，網友卻一致指出「不能拿居酒屋跟路邊攤比吧」。示意圖。（資料照）

2024/08/29 22:11

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕墾丁攤販賣烤櫛瓜6片100元，在網路上引起不少話題，有網友今天發文分享竹北烤櫛瓜也是一樣的價格，文章曝光後，網友卻反駁原PO，並一致指出「不能拿居酒屋跟路邊攤比吧」。

一名網友今日以「竹北烤櫛瓜也是6片100」為標題在PTT發文，稱最近看到南部有個地區因為烤櫛瓜6片100元而上新聞，但其實竹北的價格也是這麼貴，接著原PO分享IG上看到的照片，並說「南北物價其實差不多」。

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原PO透露，前陣子颱風來襲後，看到3根小黃瓜在超市賣90元，而現在價格總算有比較便宜，變成3根55元，他認為「看到瓜類太貴不要買就好」，並詢問網友「有沒有正常價的掛」。

文章一出，不少網友看到地點後紛紛留言「竹北正常」、「竹北有便宜的才是新聞」、「竹北本來就在坑工程師的」、「竹北都賣工程師能不貴嗎」、「竹北120鹹酥雞跟我在彰化買60差不多」。

此外，也有許多網友指出，不能將攤販跟店面混為一談「夜市跟串燒店，分一下好嗎」、「店內吃vs路邊攤，不能這樣比較吧」、「居酒屋比路邊攤？」、「沒有人會拿居酒屋跟路邊攤比吧」、「拿室內居酒屋來跟路邊攤比」、「喝酒的地方店家打掃成本也較高」。

原PO分享IG上看到一家竹北的串燒店，6片烤櫛瓜也是100元。（圖擷取自PTT）

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