跟公部門拍桌互罵、拜託大老闆合作 彭啓明曝最困難法案祕辛

環境部長彭啓明。（資料照）

2024/08/29 20:39

〔記者吳亮儀／台北報導〕環境部今天（29日）公告「碳費三子法」，我國正式邁入碳定價時代。環境部長彭啓明接受本報專訪，談起他上任100多天以來絕大部分心力都花在這項法案，與各單位協商過程充滿扞格、爭論，到最後互相妥協並取得各方的最大公約數，「我在這段期間跟經濟部門拍桌互罵、也和企業大老闆拜會說明並爭取支持，真的可以說是環境部史上最困難的法案」。

彭啓明談及「碳費三子法」的協商過程，要和環團、企業、政府其他單位協商，就環境部的立場是要永續，但這和經濟部門的立場相反，在追求經濟發展就得花更多錢，「這是一條從頭到尾無人獲利、只有對環境有益的法案」，因此中間的衝突不斷。

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根據環境部的推算，碳費上路後徵收對象約有500廠，當中包括281家公司，其中的141家是上市公司。「我上任部長後一一去拜訪這些大企業，包括石化、鋼鐵、水泥、電子等約20幾家業者，他們公司的碳排放量佔了需徵收碳費公司的8成」，彭啓明說，要說服他們非常不容易，因為短期內看不到經濟上的利益。

彭啓明也透露，他也曾在協商會議上和其他公部門的人吵架，特別是經濟相關的單位，因為都希望碳費法案再緩一緩；連衛福部也來湊一腳要錢，理由是氣候變遷導致疾病盛行，健保的花費會更多，「但世界上已經有70個以上的國家上路了，未來只會越來越多，台灣再不趕快做會跟不上，以後要外銷產品到歐盟之類的國家會被拒絕」。

彭啓明說，民眾幾乎都知道碳排放量、環保和全球暖化議題，也願意支持環保，但更擔心的是碳費上路後導致物價上漲、通貨膨脹，「我在協商期間向行政院長卓榮泰報告過3次，院長最後說：『我幫你準備好兩頂鋼盔，你好好戴著。』意思是會有很多困難和阻礙」。他也非常感謝卓榮泰院長願意力挺環境部推動碳費法案，一句「你的做法就是我的做法」，讓彭啓明無後顧之憂力拚法案通過。

但彭啓明指出，有些業者宣稱碳費徵收上路後，房價會漲價10％到15％，「這都不是事實，環境部和內政部多次估算過，營建成本增加幅度根本不到1％，想用這種說法來漲房價非常不道德」。

彭啟明和環境部同仁密集討論碳費政策。（彭啓明提供）

彭啓明簽署碳費公文。（彭啓明提供）

彭啓明率環境部多次討論碳費法案。（彭啓明提供）

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